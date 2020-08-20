Родители – это святое: Дэвид Бекхэм растрогал сеть редким фото с любимой мамой

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Экс-футболист приятно удивил сеть

Дэвид Бекхэм – один из любимых персонажей мировой прессы – в который раз доказал, что его есть за что уважать. Глава большого семейства, который обожает свою жену Викторию Бекхэм и всех детей, успевает уделять время и другим членам огромной династии. Так, мама экс-футболиста – Сандра Бекхэм – на особом счету у Дэвида. При каждом удобном случае 45-летний бизнесмен стремится выразить маме свою любовь, чтобы отблагодарить за все успехи, которым во многом обязан именно ей.

Дэвид с Викторией и ее родителями на отдыхе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В этот раз бизнесмен отправился на отдых в Грецию, прихватив любимую жену и, как оказалось, родителей. Сначала фото с отцом Энтони и матерью Джеки показала сама британская икона стиля. «Семья – это действительно все. Мы любим вас очень сильно», – написала она под совместным фото на яхте.

Дэвид Бекхэм с мамой (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже к своей супруге присоединился и Дэвид. Он запостил фото со своей мамой, на котором нежно обнимает ее за плечи. Как сын, так и мать выглядят невероятно счастливыми. «В прошлый раз, когда я был в долгом отпуске с мамой, это был Butlins. Такое чудесное время с мамой, большое спасибо за все, что ты делаешь. Мы любим тебя…», – написал Дэвид под нежным фото, на которое мгновенно отреагировали многочисленные поклонники. «Бог благословил ее», «Отличные новости», «Мама – это святое», «Сколько любви, Дэвид…», – не могут сдержать эмоций фанаты Бекхэмов.

Дэвид Бекхэм готовит новый проект (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже любящий отец и сын, а также талантливый бизнесмен показал новый проект, над которым трудится. Дэвид готовит ролик в честь запуска нового парфюма David Beckham Fragrances. Но в этот раз он попробовал себя еще и в роли режиссера. «Мне понравилось быть за камерой для разнообразия», – написал он.