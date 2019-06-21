"Это судьба!": Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны

Агина Гросу долго скрывала свою жизнь за семью замками и не рассказывала о возлюбленном, а тем более не показывала его поклонникам. Именно поэтому новость о ее помолвке стала настоящей сенсацией. Предложение руки и сердца избранник девушки, молодой бизнесмен Александр, сделал в Праге, артистка весело отгуляла девичник, а 1 июня стала законной и счастливой женой. Пара расписалась в романтической Венеции и осталась на медовый месяц в солнечной Италии. На страничке в Instagram Алина охотно поделилась снимками из путешествия в Верону – город Ромео и Джульетты.

Певица рассказала о том, что в Италии стоит жара, и она вместе с мужем Александром спряталась от зноя в одном из уютных уличных кафе. Молодожены выглядят счастливыми и расслабленными. Как заметили поклонники, Алина и Александр очень похожи внешне и выглядят как с обложки журнала – красивые, молодые и гармоничные.

"Передаем всем большие приветы и много-много обнимашек. А вы передайте нам, пожалуйста, чего-нибудь холодного. Изнемогаем от жары", - попросила артистка.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники восхитились парой, а также отметили, что их внешнее сходство и решили, что быть вместе Алине и Саше было предначертано судьбой.

"Я в шоке как похожи прям как брат и сестра, вот судьба!", "Просто шикарные!", "Какие вы хорошенькие! Удачи! Любви! Благополучия вам в каждом новом дне!", "Чудова пара", "Вы так похожи! Красивые", "Муж красивый очень! Просто супер! Поздравляю!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Также Алина опубликовала еще пару снимков, сделанных на улочках Вероны. Она позировала на знаменитом балконе Джульетты. "Тот самый балкон. Столько романтики в один день. Словами сложно описать все эмоции! Поэтому желаю каждому из вас почувствовать их", - написала она.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу умилила сеть романтическим фотосетом с мужем-красавцем.

Ранее Алина Гросу растрогала трепетным фото с мужем, на котором он кружит ее на руках.