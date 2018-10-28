"Это все очень слышно": Кошевой признался, что его прослушивают (видео)

Видео: Кошевой рассказал о похудении (Youtube-канал/Светская жизнь)

Известный украинский комик и актер Евгений Кошевой рассказал о "споре" с участницей женского "Квартала", а также прослушке своего телефона. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

"Я сбросил 8 кг за четыре недели. Вначале вес был 108,5. Сейчас же 100,5 или 100,4. Но она об этом еще не знает. И надеюсь, она не будет смотреть этот выпуск программы", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, утверждает Кошевой, он в курсе, что его "прослушивают".

"Я знаю, что они слушают. Это все очень слышно. Поэтому я с ними разговариваю. Говорю им "дайте я с женой про интимное поговорю. Вы ж знаете, где я живу", - подчеркнул он.

Также Кошевой рассказал, какое "прошлое" ему сниться.

"В 89 году я уехал из Харьковской области. Я это года вспоминаю. Они мне очень часто снятся. Дом и детский садик, в который я ходил", - уточнил он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Ранее мы писали, что Зеленский на шоу раскрыл правду о своем президентстве.

Также мы рассказывали о том, что Елена Кравец научит, как искать жениха в армии и что делать с любовницей мужа.

А еще Евгений Кошевой рассказал, как его семья готовится к Хэллоуину

Видео: РБК-Украина