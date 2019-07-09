Это слишком! Новое фото пышнотелой Эшли Грэм вызвало неоднозначную реакцию в сети

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя звезда показала максимальную оголенность

Эшли Грэм любит свое тело и всячески демонстрирует это. Девушка постоянно показывает селфи и горячие фото в купальниках. К тому же она создала собственную линию нижнего белья и купальников для женщин всех комплекций. Фолловеры звезды уже привыкли к такому жаркому контенту и бурно реагируют на каждый подобный снимок. Но фото, опубликованное несколько часов назад, просто "взорвало" сеть. На нем 31-летняя звезда предстала практически полностью обнаженной.

Новое горячее фото Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли сидит на ярко-салатном надувном круге в такого же оттенка стрингах и сонцезащитных очках, прикрывая голую грудь книжкой. Впрочем, из-за бликов на воде и игры цветов создается впечатление, что она и вовсе голая. "Бассейн, солнце, Брене Браун, и так по кругу…", – написала знаменитая красотка под фото. Нужно отметить, несмотря на то, что некоторым такая откровенность показалась перебором, в основном она пришлась по душе подписчикам девушки. Они засыпали Эшли восторгами и комплиментами, отметив, что она невероятно сексуальна и красива.

Девушка любит свое тело и всех к тому же призывает (фото: instagram.com/ashleygraham)

Что неудивительно, ведь девушка – настоящий источник вдохновения для своих друзей в сети. В подтверждение своей "миссии" она поделилась постом о важности любви к себе. Девушка записала подкаст для проекта британского шоумена Джея Шетти (Jay Shetty).

Знаменитая красавица – частая гостья на телешоу (фото: instagram.com/ashleygraham)

"В новом эпизоде On Purpose я говорил с супермоделью, дизайнером и активистом по преодолению барьеров Эшли Грэм. Эшли рассказывает о том, как она перешла от ненависти к своему телу к огромной любви к нему, и поставила себе цель побуждать других делать то же самое. Она обсуждает, как твои слова становятся твоей правдой и почему так важно прекратить отрицательный разговор с самим собой. Она погружается в то, как именно мы можем начать это делать. Я многому научился из этого разговора, и я знаю, что вы тоже научитесь!", – поделился коротким роликом ведущий, пригласив всех желающих к прослушиванию.