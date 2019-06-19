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Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке Allure

Lite » Мода 19.06.2019 - 21:56
Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке Allure
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham) 
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

31-летняя красотка стала героиней июльского выпуска

Эшли Грэм за свою головокружительную карьеру неоднократно украшала обложки глянцевых изданий. И вот – очередная. Девушка стала героиней июльского номера Allure, где не только примерила массу стильных нарядов для яркой фотосессии, но и рассказала о многих серьезных вещах: ведении бизнеса, умении работать в команде и собирать ее, а также о том, как сложно модели plus-size добиться признания в мире моды. Также она подняла еще одну важную тему: будучи замужем за темнокожим мужчиной, она много раз сталкивалась с расизмом. Поэтому считает важным доносить до людей правильное понимание проблемы.

Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке AllureСоблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке AllureЭшли Грэм украсила июльскую обложку Allure (фото: instagram.com/allure) 

"Чем больше у вас разговоров с окружающими вас людьми, которые отличаются от вас, тем больше вы будете учиться и расти. Никто, не являющийся чернокожим, не поймет жизни чернокожего, но они не должны быть невежественными по отношению к ним. Я хочу знать как можно больше, как белая женщина, которая будет воспитывать черных детей. Нам нужно будет говорить о том, что мама белая, папа черный, и я хочу быть готовой".

Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке Allure

Соблазнительные съемки вошли у Эшли в привычку (фото: instagram.com/allure) 

Несколько часов назад Эшли поделилась на своей странице Instagram анонсом этого важного для нее события. "Этот журнал всегда был лидером в области красоты, и эта обложка – моя ПЕРВАЯ для Allure – так много значит для меня! Спасибо невероятной команде за эту съемку", – написала восторженная Грэм.

Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке Allure

Модель привыкла к откровенным интервью (фото: instagram.com/allure) 

В аккаунте журнала также появилась информация: "Представляем нашу июльскую заглавную звезду – #AshleyGraham model. Модель, активист, телеведущая и предприниматель поговорили с Allure о бизнесе (и о том, как сделать это правильно), о создании бизнес-команды, состоящей только из женщин, и обретении власти в своем собственном голосе". На сайте глянца уже появилось и само интервью.

Соблазн велик: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает на обложке AllureМодель в костюме Victor Glemaud (фото: instagram.com/allure) 

Как это часто бывает в мире глянцевых изданий, журнал представил сразу две обложки. На первой Эшли показала соблазнительную фигуру в черном купальнике Mara Hoffman, а также ярком свитере с расклешенными рукавами от Chanel. А вторая снята крупным планом. Здесь отлично видно безупречную сияющую кожу модели, а также необычный макияж с голубыми тенями на веках. "Мокрая" укладка и золотые серьги – последние штрихи к безупречному образу, созданному стилистами.

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