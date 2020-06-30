Это для сильных людей: победительница Холостяк-10 откровенно высказалась об участии в проекте

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова не смогла построить крепкие отношения с Максом Михайлюком - девушка простила ему интим на проекте с другой участницей и в результате пара рассталась. Однако она старается не унывать и вести активную жизнь, при этом много общаясь с поклонниками в сети.

Даша призналась, что получает много сообщений о том, что она якобы легко и просто получила популярность, засветившись на камеру в популярном шоу. Девушка решила прокомментировать данные высказывания и отметила, что это был очень сложный опыт и он подойдет не каждому.

Ульянова сопроводила публикацию эффектным снимком, на котором она запечатлена в стильной черной футболке и с красивым макияжем с акцентом на глаза. Она откровенно рассказала, с какими трудностями участницы сталкиваются на проекте.

Даша Ульянова рассказала о трудностях во время участия в проекте Холостяк 10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

«А, ну, конечно, пришла на Холостяк и теперь сидишь на всём готовом», «Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты и теперь популярная», «Губы свои показала и теперь все её знают»... Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как Холостяк, это так просто и легко. Если каждый может стать его участником, а после этого мега-популярным, то почему не каждый желающий стал???

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Холостяк - это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый путь идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого чёрного пиара, то выглядит весьма печально.

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Холостяк - это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно и только такие люди в последствии нравятся аудитории и собирают «своих людей». #вашадаша и спасибо моим", - подробно поделилась Даша.

Напомним, что ранее ведущий шоу Холостяк пояснил, почему не сложилась пара Макса Михайлюка и Даши Ульяновой.