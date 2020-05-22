Это и есть счастье: Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном

Влад Яма долго прятал 4-летнего сына Леона от посторонних глаз и не хотел показывать его лицо. Лишь недавно он опубликовал малыша в полный рост в профиль, а поклонники смогли расмотреть мальчика. На фото жена хореографа Лилиана целует сыночка. Скорее всего, снимок был рприурочен к дню рождения мальчика, ведь Влад несколько лет скрывал факт его появления на свет и не делился подробностями о нем. Так, судья "Танцев со звездами" побаловал поклонников еще одним снимком – черно-белым кадром с Леоном.

На снимке можно увидеть только маленькие ручки мальчика, которые обнимают отца за шею. На селфи частично попали лицо и шея Влада. Кадр вышел оригинальным и атмосферным.

"Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: "Пап, я люблю тебя", - поинтересовался хореограф.

Фото: Влад Яма с сыном (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики Влада были растроганы до глубины души словами сыночка и милым кадром.

Это и есть счастье

О, Боже, це так мило

Лучшего нет, и это понимают только настоящие Папы!

Главное чтобы эти слова он не стеснялся говорить и в 20 лет

Согласен, это самое прекрасное, что может быть для отца! По себе знаю! Это и есть счастье

Эти слова греют душу

Так, це найкращі слова

Скриншот комментариев

Ранее Влад Яма рассказал о неожиданном предложении от певицы Натальи Могилевской, а также ответил на вопрос, хотела ли она отношений с ним. Он также сделал интимное зізнання о жене Лилиане.