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Это и есть счастье: Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном

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Хореограф рассказал о самых важных словах от сына

Влад Яма долго прятал 4-летнего сына Леона от посторонних глаз и не хотел показывать его лицо. Лишь недавно он опубликовал малыша в полный рост в профиль, а поклонники смогли расмотреть мальчика. На фото жена хореографа Лилиана целует сыночка. Скорее всего, снимок был рприурочен к дню рождения мальчика, ведь Влад несколько лет скрывал факт его появления на свет и не делился подробностями о нем. Так, судья "Танцев со звездами" побаловал поклонников еще одним снимком – черно-белым кадром с Леоном.

На снимке можно увидеть только маленькие ручки мальчика, которые обнимают отца за шею. На селфи частично попали лицо и шея Влада. Кадр вышел оригинальным и атмосферным.

"Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: "Пап, я люблю тебя", - поинтересовался хореограф.

Фото: Влад Яма с сыном (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики Влада были растроганы до глубины души словами сыночка и милым кадром.

  • Это и есть счастье
  • О, Боже, це так мило
  • Лучшего нет, и это понимают только настоящие Папы!
  • Главное чтобы эти слова он не стеснялся говорить и в 20 лет
  • Согласен, это самое прекрасное, что может быть для отца! По себе знаю! Это и есть счастье
  • Эти слова греют душу
  • Так, це найкращі слова

Скриншот комментариев

Ранее Влад Яма рассказал о неожиданном предложении от певицы Натальи Могилевской, а также ответил на вопрос, хотела ли она отношений с ним. Он также сделал интимное зізнання о жене Лилиане.

Автор: Аня Бойчук

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