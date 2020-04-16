Это был самый громкий разрыв в мире: Бритни Спирс рассказала об отношениях с Джастином Тимберлейком

Бритни Спирс – одна из самых спортивных звезд, которая всегда не прочь поделиться со своими подписчиками фитнес-достижениями. Девушка обожает постить горячие фото, на которых демонстрирует свою безупречную форму. Так, несколько часов назад она вновь не удержалась, чтобы не похвастаться совершенным телом в коротких шортах и кроп-топе. Так, певица опубликовала пару видео, где танцует соблазнительные танцы под зажигательную мелодию. Песню она выбрала более чем провокационную – звезда двигается под хит Джастина Тимберлейка Filthy.

Певица призналась в любви Джастину (видео: instagram.com/britneyspears)

«Это моя версия Snapchat, TikTok или чего-то еще, что вы должны делать в эти дни!!!!! Как вы можете видеть, я не танцую на самом деле... Мне просто очень скучно. P. S. Я знаю, что у нас был один из самых больших разрывов в мире 20 лет назад… Но эй, этот человек гений!!!! Отличная песня JT!!!! Pssss, если вы ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО», – написала Бритни.

Бритни зажигает под песню Тимберлейка (видео: instagram.com/britneyspears)

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк состояли в отношениях с 1997 по 2002 год. Разрыв был нелегким для обоих. По слухам, ссору спровоцировало то, что Спирс долго не желала расставаться с образом девственницы, который ей придумали как часть имиджа. Но в итоге невинность все-таки потеряла, но не с Джастином. Как было на самом деле, знают только сами знаменитости. Но после расставания певец написал одну из самых популярных своих песен Cry Me a River, которую якобы посвятил именно Бритни.

Но сейчас 38-летняя певица и 39-летний исполнитель состоят в дружеских отношениях и оставили все ссоры позади. Об этом говорит и тот факт, что Джастин не удержался, чтобы не оставить комментарий под постом певицы. Он оставил несколько эмодзи в виде человечка с поднятыми руками и смеющиеся. А бойфренд же Спирс – Сэм Асгари – был намного красноречивее. «Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook и даже MySpace был вдохновлен тобой», – написал возлюбленный знаменитости.