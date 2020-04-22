Это рай: Настя Каменских похвасталась внушительной коллекцией обуви и дала совет модницам

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица назвала топ-5 базовых пар в гардеробе каждой девушки

Настя Каменских во время карантина постоянно на связи со своими поклонниками – она организовала 21-дневный марафон, который поможет стать лучшей версией себя, регулярно делится лайфхаками, полезной информацией и яркими моментами из жизни. Певица уже однажды признавалась, что она – тот еще шопоголик. Теперь же звезда решила впечатлить сеть своей внушительной коллекции обуви – в гардеробной у певицы стройными рядами стоит множество пар на любой вкус и случай жизни.

Так, звезда записала видео, где похвасталась своими туфлями, кроссовками, босоножками, полусапожками и ботинками. Она даже примеряла на камеру черные туфли с острыми носами и шнуровкой вокруг щиколотки. В "карусели" фото певица показала, какая обувь должна быть в гардеробе модницы и предложила свой топ-5 пар, которые должны быть у каждой девушки.

"Girl’s weakness. Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы:

1.белые кроссовки

2.классические лодочки черного цвета

3.черные ботинки с грубой толстой подошвой

4.черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman

5.универсальные сандалии на низком ходу

Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой! А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020. Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре!" - отметила Настя.

Поклонников впечатлил "обувной рай" звезды, они делились своими предпочтениями и не забывали о комплиментах.

Вот это набор. У меня дома шкаф для одежды и то меньшего размера

Настя класс, но кроссовки самые любимые

Круто

Красавица

Наверно, это мой рай

Куколка, шикарная красавица

Клаааасс. Мне о таком только мечтать

О, Боже мой! Пустите меня туда, это же мой рай

Милая очень

У таких красивых ножек должно быть много обуви, очень много

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских научила, как правильно и безболезненно провести разговор на неприятную тему.