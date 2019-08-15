Вот это растяжка! 60-летняя Мадонна демонстрирует завидную физическую форму (видео)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Певица не собирается стареть

Мадонна всегда славилась своим неуемным желанием удивлять и эпатировать. И с годами это страсть никуда не делась. Сейчас певица занята раскруткой своего нового альбома Madame, а потому ярких провокационных образов на ее странице в Instagram стало еще больше. Но этого ей мало – она решила показать свою удивительную физическую форму.

Так Мадонна готовится к новому дню (видео: instagram.com/madonna)

Несколько часов назад она опубликовала видео из спортивного зала. Знаменитость лежит на коврике с телефоном в руках в довольно откровенном образе. На Мадонне надеты колготки в сеточку, черные шорты и рубашка. Завершает образ яркий макияж с красными губами и волосы, завитые тугими локонами. Она разминается на коврике, показывая впечталяющую растяжку, при этом не переставая что-то писать в телефоне.

Мадонна готовится к концертному туру (фото: instagram.com/madonna)

Ролик она подписала: «Madame готовится к дню». Видео уже успело наделать шума в сети – оно облетело практически все сайты. Что говорит о том, что певица по-прежнему звезда №1.

К слову, сейчас она готовится к новому концертному туру – в поддержку очередного альбома Madame X. Он стартует в Нью-Йорке уже 12 сентября. Так что регулярные тренировки стали частью ее ежедневной программы. Она призналась, что занимается по 5–6 раз в неделю. Ведь на сцене ей нужно показывать всю свою гибкость и плясать на равных с молодыми танцорами из своей группы. Специально для нее была разработана программа, которая включает элементы классического балета, пилатеса и силовых нагрузок. Что ж, результат действительно вдохновляет!

Мадонна не собирается сдаваться годам (фото: instagram.com/madonna)

Стоит отметить, что певица я юности отличалась любовью к спорту и танцам. Со школы она занималась в различных студиях, затем перешла на йогу и единоборства.

На днях королева поп-сцены отметит день рождения. Так что наверняка стоит ждать еще каких-то сюрпризов от эпатажной звезды.