Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Леся Никитюк продолжает съемки собственного тревел-шоу
Известная украинская ведущая Леся Никитюк в рамках собственного тревел-шоу "Le Маршрутка" постоянного показывает самые красивые и необычные уголки в Украине. С целью повышения внутреннего туризма, а также развитию любви к природе нашей страны, Леся Никитюк уже которую неделю показывает своим поклонникам в социальных сетях и шоу чудеса природы на западе Украины. На этот раз в ее объектив попало редкое лавандовое поле. Фотоснимками на фоне самого красивого поля Леся Никитюк опубликовала в Instagram.
На Закарпатье появилась своя Лавандовая гора еще год назад. Два гектара лаванды цветет в Перечинском районе, в урочище Полигон. Родиной лаванды считаются средиземноморские регионы Франции и Испании.
Украинская телеведущая решила поделиться атмосферными снимками в одном из редких для Украины полей лаванды."Продолжаю заваливать вас красивыми фотками из Закарпатья! Лавандовая гора", - написала ведущая в подписи к снимкам.
Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле на Закарпатье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники похвалили фотографии знаменитости, но больше всего их интересовала локация, на которой были сделаны такие удачные снимки.
Скриншоты комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле.