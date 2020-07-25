Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Известная украинская ведущая Леся Никитюк в рамках собственного тревел-шоу "Le Маршрутка" постоянного показывает самые красивые и необычные уголки в Украине. С целью повышения внутреннего туризма, а также развитию любви к природе нашей страны, Леся Никитюк уже которую неделю показывает своим поклонникам в социальных сетях и шоу чудеса природы на западе Украины. На этот раз в ее объектив попало редкое лавандовое поле. Фотоснимками на фоне самого красивого поля Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

На Закарпатье появилась своя Лавандовая гора еще год назад. Два гектара лаванды цветет в Перечинском районе, в урочище Полигон. Родиной лаванды считаются средиземноморские регионы Франции и Испании.

Украинская телеведущая решила поделиться атмосферными снимками в одном из редких для Украины полей лаванды."Продолжаю заваливать вас красивыми фотками из Закарпатья! Лавандовая гора", - написала ведущая в подписи к снимкам.

Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле на Закарпатье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники похвалили фотографии знаменитости, но больше всего их интересовала локация, на которой были сделаны такие удачные снимки.

Свет - бомба! Хорошо подловили закатное солнышко! Правильно говорят, что лучшие фото получается на восходе и на закате.

Яка красива ЛеЛесічка.

А де саме на Закарпатті така краса?

Краса, Леся, скажи, де це саме?

Какие же все-таки красивые места есть. Мы вот в деревне сейчас и сделали фотосет сами, в пшеничном поле, красота. Муж африканец. В восторге от природы!

Лаванда. Где это???

Синий тумааан, похож на... или это дым?

Скриншоты комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле.