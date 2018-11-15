"Это просто абсурд": Pianoбой высказался о выступлении украинских артистов в РФ

Видео: (youtube.com/Зе Интервьюер)

Дмитрий Шуров, фронтмен знаменитого проекта Pianoбой и судья вокального телешоу "Х-фактор" прокомментировал гастроли некоторых его коллег-артистов из Украины на территории России. Музыкант заявил, что он выступает против любой травли. Об этом артист рассказал в программе "Зе Интервьюер".

По словам Дмитрия Шурова, закон должен быть один и для всех.

"Если нет закона, каждый человек становится перед собственным моральным выбором, и имеет на это полное право", - уверен музыкант.

Дмитрий Шуров / Кадр из видео YouTube-канала Зе Интервьюер

При этом он решительно выступает против любой травли и бойкота тех, кто выступает в России.

"Я против травли этих людей. Есть артисты, которых травят активно, открыто. Когда травят в Украине, это очень трудно. Я против этого категорически. Я кого-то могу осуждать, могу не осуждать, я знаю обстоятельства, в отличие от людей простых, но я никогда не буду их травить. Это просто абсурд", - высказал свою позицию певец.

Следует отметить, что сам Дмитрий Шуров с 2014 года не выступает на территории России.

"Моя позиция с 2014 года неизменна. Когда началась война мы перестали ездить в Россию, хотя до этого у нас там было все неплохо", - рассказал музыкант.

Ранее известный шоумен Игорь Ласточкин рассказал, почему он перестал работать в Российской Федерации.

Ранее мы писали, что Дмитрия Шурова возмутила реакция украинцев на победу Александра Усика.

Видео: (video.rbc.ua)