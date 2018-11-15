ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Это просто абсурд": Pianoбой высказался о выступлении украинских артистов в РФ

Lite » Звезды 15.11.2018 - 22:03

Видео: (youtube.com/Зе Интервьюер)

Дмитрий Шуров, фронтмен знаменитого проекта Pianoбой и судья вокального телешоу "Х-фактор" прокомментировал гастроли некоторых его коллег-артистов из Украины на территории России. Музыкант заявил, что он выступает против любой травли. Об этом артист рассказал в программе "Зе Интервьюер". 

По словам Дмитрия Шурова, закон должен быть один и для всех. 

"Если нет закона, каждый человек становится перед собственным моральным выбором, и имеет на это полное право", - уверен музыкант.

&quot;Это просто абсурд&quot;: Pianoбой высказался о выступлении украинских артистов в РФ

Дмитрий Шуров / Кадр из видео YouTube-канала Зе Интервьюер

При этом он решительно выступает против любой травли и бойкота тех, кто выступает в России.

"Я против травли этих людей. Есть артисты, которых травят активно, открыто. Когда травят в Украине, это очень трудно. Я против этого категорически. Я кого-то могу осуждать, могу не осуждать, я знаю обстоятельства, в отличие от людей простых, но я никогда не буду их травить. Это просто абсурд", - высказал свою позицию певец. 

Следует отметить, что сам Дмитрий Шуров с 2014 года не выступает на территории России.

"Моя позиция с 2014 года неизменна. Когда началась война мы перестали ездить в Россию, хотя до этого у нас там было все неплохо", - рассказал музыкант.

Ранее известный шоумен Игорь Ласточкин рассказал, почему он перестал работать в Российской Федерации.

Ранее мы писали, что Дмитрия Шурова возмутила реакция украинцев на победу Александра Усика.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Российская ФедерацияинтервьювыступлениеPianoбойартистыдмитрий шуровопальный певецукраинские артисты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь