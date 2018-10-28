"Это правильное сочетание": жена Дмитрия Ступки раскрыла секрет похудения (видео)

Видео: Жена Ступки раскрыла секрет похудения (Youtube-канал/Світське життя)

Супруга известного украинского актера Дмитрия Ступки Полина рассказала, как ей удалось резко похудеть после родов. Об этом она рассказала во время общения с Катей Осадчей в рамках "Світського життя".

"Я нормально питаюсь. Просто я веган, а на брокколи особенно не поправишься. Сейчас вешу 54 кг. В моем случае, это правильно сочетание продуктов и разделение белков между собой. И на гарнир обязательно должны быть овощи", - сказала она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

В то же время сам Ступка рассказал, что "любит хорошо покушать".

"Я такой человек, который любит хорошо покушать. Полина очень тщательно относится к тому, что она употребляет из еды. Смотрел ее фото, когда она была очень молодой. Она там была действительно толстенькой. Я бы даже не обратил внимание на такую девушку, потому что мне толстые не нравятся. Когда мы женились, она была в отменной форме. Я ее люблю за то, что у нее внутри, поэтому поправляйся чуть", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Кстати, известная телеведущая и видеоблогер, жена Дмирия Ступки Полина Логунова поинтересовалась у своих подписчиков в соцсети, чем для них является спорт.

Ранее мы писали, что всего год назад Полина Логунова родила своему супругу Дмирию Ступке первенца, и это не мешало ей поддерживать фигуру в норме и следить за своим внешним видом.

Напомним также, что Полина Логунова призналась о том, как материнство изменило ее жизнь.