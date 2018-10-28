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"Це правильне поєднання": дружина Дмитра Ступки розкрила секрет схуднення (відео)

Lite » Зірки 28.10.2018 - 10:35

Відео: Дружина Ступки розкрила секрет схуднення (Youtube-канал/Світське життя)

Дружина відомого українського актора Дмитра Ступки Поліна розповіла, як їй вдалося різко схуднути після пологів. Про це вона розповіла під час спілкування з Катею Осадчою в рамках "Світського життя".

"Я нормально харчуюся. Просто я веган, а на брокколі особливо не набереш. Зараз важу 54 кг. В моєму випадку, це правильне поєднання продуктів і розділення білків між собою. І на гарнір обов'язково повинні бути овочі", - сказала вона.

&quot;Це правильне поєднання&quot;: дружина Дмитра Ступки розкрила секрет схуднення (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

У той же час сам Ступка розповів, що "любить добре поїсти".

"Я такий чоловік, який любить добре поїсти. Поліна дуже ретельно ставиться до того, що вона вживає з їжі. Дивився фото, коли вона була дуже молода. Вона там була дійсно товстенькою. Я б навіть не звернув увагу на таку дівчину, тому що мені не подобаються товсті. Коли ми одружилися, вона була у відмінній формі. Я її люблю за те, що у неї всередині, тому видужуй трохи", - підкреслив він.

&quot;Це правильне поєднання&quot;: дружина Дмитра Ступки розкрила секрет схуднення (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, відома телеведуча і видеоблогер, дружина Дмирия Ступки Поліна Логунова поцікавилася у своїх підписників у соцмережі, чим для них є спорт.

Раніше ми писали, що всього рік тому Поліна Логунова народила своєму чоловікові Дмирию Ступці первістка, та це не заважало їй підтримувати фігуру в нормі і стежити за своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо також, що Поліна Логунова зізналася про те, як материнство змінило її життя.

Новини України Дмитро СтупкаПоліна Логунова
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