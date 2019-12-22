Вот это поворот: Елена Кравец выступила "наставницей" Кухар

Екатерина Кухар показала совместные фото с одной из звезд "Квартала 95" Еленой Кравец. Судя по снимкам, выступление выдалось довольно интересным, так как Елена держит за ногу украинскую балерину и некоторые фото получились очень пикантными.

"Женщины правят миром... Правда же?" - написала Кухар под снимками.

Как мы уже писали ранее, в эфире "1+1" вышел первый предпраздничный выпуск проекта "Женский Квартал". В шоу было немало ярких номеров на тему семейных отношений, а также миниатюр с привлечением известных персон. В одной из них приняла участие знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар.

По сюжету номера, героиня Елены Кравец пригласит ее к станку, чтобы та продемонстрировала свои хореографические способности и даже растяжку.

"На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках

Елена Кравец стала "наставницей" Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники украинской балерины по-разному отреагировали на яркие снимки.

Странно, вы такая изящная, воздушная, прекрасная))) И квартал. Разочарование.

Вы еще и талантливая актриса!

Жжете, девчонки.

Екатерина настолько прекрасна, приковывает взгляд, интересно было наблюдать за развитием событий на сцене. Супер!

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