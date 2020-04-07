Это помогает уму и телу: Дэвид Бекхэм рассказал о любимом занятии на карантине

Дэвид и Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Экс-футболист вдохновляет поклонников

Дэвид Бекхэм, как и его супруга Виктория, во время карантина стал не менее активен в сети, а даже более. Вместе с детьми он благодарит медработников, старается напомнить всем о необходимости сидеть дома, а еще – вдохновить на здоровы образ жизни и рассказать о том, как он проводит самоизоляцию и что ему помогает в это нелегкое время. Так, несколько часов назад на его странице появилось новое видео.

Новое видео Дэвида (видео: instagram.com/davidbeckham)

Экс-футболист отправился на пробежку. В подписи он обозначил, что это его любимое занятие. «Я остаюсь дома, как и все вы, пытаясь занять свою семью. Нам так повезло в Великобритании, что мы можем покинуть свои дома, чтобы заняться спортом. Бег помогает мне сохранять здоровье ума и тела в такие моменты. Назавтра будут болеть ноги, но чувствуешь себя хорошо», – написал Дэвид.

Выглядит 44-летний экс-футболист и бизнесмен просто отлично. Спортивное подтянутое тело он подчеркнул белой футболкой, дополнив образ красной шапкой. Совершая пробежку, он напоминает, как важны для всех нас простые вещи, которыми можно насаждаться в это нелегкое время.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Поклонникам главы знаменито семейства пришлось по душе такое мотивацонное видео. «Никогда не сдавайся», «Оставайся счастливым!», «Да, папочка», – пишут они. В сториз Дэвид показал фото 8-летней дочери, одетой в худи с надписью «Свободна для мечты» и добавил подпись: «Харпер Севен. Оставайся в безопасности в Майами».

Напомним, Виктория Бэкхем также старается поддерживать своих поклонников. В том числе и вдохновляя их с помощью бьюти-новинок. По слухам, сейчас бизнесвумен переживает кризисные времена для своего бренда одежды. Возможно, потому она решила не задерживать новую линию своей косметической марки. Хотя, по ее словам, на это ее сподвигло бьюти-сообщество, которое ожидало появление теней еще с зимы.