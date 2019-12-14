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"Это огонь!" Дорофеева удивила необычным платьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 11:31
"Это огонь!" Дорофеева удивила необычным платьем
Надя Дорофеева (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Звезда в преддверии Нового года вообразила себя подарком

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников своими необычными образами. На этот раз звезда выложила на свою страничку в Instagram фото, на котором она позирует в образе подарка.

29-летняя Надя стоит на фоне по-новогоднему украшенной красной локации, ее окружают огромные елочные игрушки.

Сама Дорофеева наряжена в алое мини-платье, на талии широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

"Получать подарок или дарить (смайл сердца)? Я однозначно (смайл сердца)", - призналась знаменитость, имея ввиду, что больше предпочитает сама делать сюрпризы.

&quot;Это огонь!&quot; Дорофеева удивила необычным платьем

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанаты звезды оценили ее кадр, а также предположили, что Надя Дорофеева готовит необычный проект для них:

  • Будет что-то не реальное.
  • Это огонь!
  • Божеееее, какая! Наверное тоже дарить, особенно дарить тому человеку, который действительно нуждается в подарке.
  • Супер-красивая!
  • Сюда захожу только чтобы на вас посмотреть.

&quot;Это огонь!&quot; Дорофеева удивила необычным платьем

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

&quot;Это огонь!&quot; Дорофеева удивила необычным платьем

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева сделала неожиданное признание по поводу своей сольной карьеры.

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