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"Это наслаждение": Лилия Ребрик похвасталась кулинарными умениями доченьки-хозяюшки

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 12:26
"Это наслаждение": Лилия Ребрик похвасталась кулинарными умениями доченьки-хозяюшки
Фото: Лилия Ребрик с дочками Полиной и Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая вместе с любимой девочкой приготовила вкусный ужин

Лилия Ребрик использует каждую возможность побыть дома с родными и близкими и провести время в семейном кругу. Она признается, что две ее доченьки, Полина и Диана, - главный стимул в жизни и "лучший тренажер" для красивой фигуры и общего тонуса. Старшая девочка уже школьница, от родителей она переняла только лучшее. Например, Диана успела сняться в сериале, а также покорить подиум. Кроме того, она занимается танцами в судии отца, хореографа Андрея Дикого. Как оказалось, девочка еще и обладает навыками хорошей хозяюшки – оно любит помогать маме на кухне.

В разделе "сториз" Instagram теледива показала уютный семейный вечер с доченькой. Лилия и Диана уединились на кухне и решили приготовить вкусный ужин.

"Наконец, я дома, и это то бесценное время, которое я могу посвятить своей семье, что-то приготовить. Например, ужин. Поцеловать эту барамбульку", - сообщила ведущая и прижалась губами к виску любимой девочки.

&quot;Это наслаждение&quot;: Лилия Ребрик похвасталась кулинарными умениями доченьки-хозяюшки

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

В этовремя Диана увлеченно взбивала что-то в прозрачной миске. Она тут же заулыбалась в камеру.

"Для меня такой вечер, побыть дома и что-то приготовить – это наслаждение", - призналась артистка.

Мама попросила девочку показать ее навыки на кухне. Диана быстро взбила яйца. Оказалось, она помогла маме делать кляр для битков. "Моя умничка. Класс! Вау!" - не скупилась на похвалу для маленькой хозяюшки ее звезда.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик очаровала новогодней фотосессией с дочками. Ведущая перевоплотилась в волшебного эльфа.

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