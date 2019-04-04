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"Это моя отдушина": Регина Тодоренко призналась, по чему скучает больше всего

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 12:28
"Это моя отдушина": Регина Тодоренко призналась, по чему скучает больше всего
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая уже год не занималась любимым спортом

После рождения ребенка жизнь телеведущей Регины Тодоренко сильно изменилась, ведь многое теперь оказалось завязанным на маленького человечка. Несмотря на то, что девушка вела активную жизнь до последнего месяца беременности и очень быстро вернулась к работе после родов, от некоторых вещей все равно пришлось отказаться - к примеру, от любимого спорта. Как сообщила шоувумен на своей странице в Instagram, она ужасно скучает по серфингу.

Регина опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена на пляже в красно-синем костюме для серфинга. Артистка держит доску и счастливо смеется. По словам звезды, на доске она не стояла уже довольно долго.

&quot;Это моя отдушина&quot;: Регина Тодоренко призналась, по чему скучает больше всего

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сказать , что я скучаю по серфингу - ничего не сказать. Я не стояла на серфе год, а ведь это спорт - моя отдушина, только здесь можно полностью соединиться со стихией. Мои любимые серфспоты - Бали и Лос Анджелес. На Бали я впервые научилась покорять волны. Крутейшие инструктора и атмосфера!) Ловите волну) Кто на спорте и хочет попробовать посерфить?" - подписала публикацию Тодоренко.

Подписчики ведущей и молодой мамы поспешили оставить свои комментарии.

  • "А я переживаю всегда за серферов, тк в моем представлении их всех должны съесть акулы"
  • "Я всегда мечтала попробовать этот вид спорта, но плавать не умею. боюсь, что акулы сразу съедят"
  • "Я очень хотела бы покорять волны ,но безумно боюсь акул"
  • "Восхищаюсь людьми, которые занимаются данным видом спорта. Я очень боюсь огромных волн. Морская стихия вообще пугает своей неизвестностью и бездонностью"
  • "Смотрю на эту фотографию и как-то теплее на душе становится. Даже тоже хочется посерфить. Наверное, это невероятные ощущения"
  • "Супер фото"
  • "Такая красивая и счастливая"
  • "Какая живая фотография! Вы восхитительны!"
  • "Регина,ты умничка, всегда в отличной форме и на позитиве!так держать!"
  • "Какая хорошенькая"
  • "А что с грудью? Ее вообще нет как будто"

Напомним, ранее похудевшая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа.

Мы также писали, что бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко призналась, когда отгуляет свадьбу со своим мужем Владом Топаловым.

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