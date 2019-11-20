Это так мило! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото младших детей

Ким Кардашьян с Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала редкие семейные кадры

Ким Кардашьян, как известно, не только успешная бизнесвумен и негласная королева сети Instagram, но и счастливая мама четырех детей. Поэтому периодически микроблог звезды превращается в сводку «мимимишных» постов о малышах. Сегодня, 20 ноября, Ким в который раз решила умилить поклонников забавными кадрами.

Ким обожает десткие фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя звезда опубликовала фото младших детей: годовалой Чикаго и Псалма, который появился на свет весной этого года. Дети лежат на кровати, глядя в камеру, и выглядят счастливыми и умиротворенными. А еще – стильными. Девочку нарядили в кремового оттенка сарафан и белые носки, дополнив ее образ забавной резинкой с кошачьей мордочкой. А Псалм одет в бежевого оттенка костюм. «Мое сердце!», – написала Ким под кадром.

Норт с детства стильная (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вспомнила Ким и о старшей дочери – 6-летней Норт, которая сегодня уже заслужила статус модной иконы знаменитого семейства. Ким решила вспомнить времена, когда девочка была младше. На архивном фото Норт выглядит не менее ярко и неординарно. Она примерила бледно-розовое платье с такого же оттенка колготками, а сверху – розовую шубу из искусственного меха. Завершают образ колье, серьги и ярко-красный маникюр. «Моя Норзи была такой маленькой», – не смогла сдержать слов умиления Ким.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Начала же эту серию семейных кадров Ким с признания в любви своему супругу – Канье Уэсту. Девушка показала пару кадров, сделанных в примерочной. Казалось бы, обычные кадры буквально пропитаны романтикой простых вещей, сделанных вместе. Ким и Канье, даже подбирая одежду и смотрясь в зеркало, выглядят влюбленными друг в друга. «Публикую просто для того, чтобы сказать: я люблю его очень сильно», – добавила звезда романтичную подпись.