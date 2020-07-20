Это так мило: Кайли Дженнер очаровала стильным образом 2-летней дочери

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда умилила сеть

Кайли Дженнер – идеальная момочка, которая стремится сделать детство своей 2-летней малышки ярким и жизнерадостным. Это выражается в том числе и в образах маленькой фешионисты. В этот раз 22-летняя красавица, которая и сама обожает наряжаться, подобрала для девочки наряд в контрастных летних оттенках. Сторми появилась на новом фото мамы в черной футболке с надписью «Астрономический», черных шортах, а также зелено-желтых кроссовках с белыми шнурками. В руках девочка держит мороженое в тон кроссовкам. Малышку она вновь показала не полностью, что, тем не менее, не помешало поклонникам оценить пост в около 3,5 миллионов лайков.

Новое фото Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Разумеется, не смогли поклонники не отметить стильный образ и в комментариях. «Она такая милая», «Она совершенна», «Она точная ты», «Так мило» – пишут фанаты одной из самых популярных личностей в сети.

Также Кайли продемонстрировала и элементы собственного стиля. Одна из самых популярных сестер знаменитого семейства сделала новый маникюр, который в этот раз отличается от ее традиционного – с длинными и разноцветными ногтями. Так, она предпочла лак кораллового оттенка, который отлично смотрится на укороченных ногтях квадратной формы. «Я люблю мои короткие ногти. Вы предпочитаете короткие или длинные?», – поинтересовалась девушка, похваставшись новым маникюром.

Кайли сделала новый маникюр (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее Кайли восхищала сеть необычным снимком дочери, на котором она предстала в белом костюмчике, дополненном сумкой и резинкой контрастных тонов. Девочка растет настоящей модницей и восхищает армию поклонников Кайли своими нарядами не меньше, чем сама «королева Instagram» Кайли. Так что явно растет еще одна звезда сети!