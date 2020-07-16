Мамина модница: Кайли Дженнер восхитила сеть стильным образом 2-летней дочери

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка души не чает в дочери

Бизнесвумен, Instagram-звезда и одна из самых молодых миллиардерш мира, 22-летняя Кайли Дженнер, уехала отдохнуть. Кайли щедро делится снимками с поездки, когда дело касается ее и ее нарядов. А вот 2-летнюю дочь Сторми, которая сопровождает маму практически всюду, показывать не спешит. Но, видимо, в этот раз она прислушалась к просьбам фанов показать девочку и продемонстрировала новый снимок дочери. На фото крошка повернута к камере спиной.

Сторми вся в маму (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли нарядила малышку в белый костюм, состоящий из топа и брюк. А в завершение лука маленькой моднице подобрали сумочку Louis Vuitton. Отдельного внимания заслуживает прическа Сторми. Стильный тугой пучок на затылке, перевязанный резинкой в тон сумке, стал лучшим дополнением аутфита. «Детка, ты самый крутой человечек, сделанный когда-либо», – подписала снимок Кайли.

Кайли обожает дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники оценили как прическу малышки, так и ее наряд. Белая одежда идеально подчеркнули смуглую кожу девочки. «Когда тебе всего 2, а у тебя уже есть все, о чем можно только мечтать…», «Расти такой же красивой, как и мамочка», «Кайли, она у тебя настоящая принцесса», «А где же ваш папочка?», – не унимаются фолловеры под фото знаменитости.

Напомним, ранее Кайли продемонстрировала новый образ, который составили платье-платок с пикантными разрезами и трендовые аксессуары. Наряд выгодно подчеркнул выдающиеся формы знаменитости, а они, в свою очередь, взволновали многомиллионную армию ее фанатов.