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Это была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном Стетхэмом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 17:32
Это была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном Стетхэмом
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Звезда устроила Q/A для поклонников

Роузи Хантингтон-Уайтли – одна из самых популярных моделей, успешная бизнесвумен и просто идеальная мама и жена, которая в последнее время стала настоящим блогером. Девушка любит делиться с фолловерами своими находками, рассказывать о бьюти-рутине, восхищать своими аутфитами, а также откровенно отвечать на вопросы поклонников.

Так, несколько часов назад она устроила традиционный для сети Instagram вопрос-ответ в сториз, где откровенно рассказала много фактов о себе. 32-летняя модель поделилась воспоминаниями из детства, пообещала вскоре вновь сделать пост со своими аутфитами, поделилась планами на будущее и мечтами о путешествиях. К примеру, звезда планирует первым делом после карантина отправиться в Грецию.

Это была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном СтетхэмомЭто была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном СтетхэмомЭто была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном Стетхэмом

Роузи и Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Но, разумеется, больше всего вопросов было о возлюбленном Роузи – Джейсоне Стетхэме и их сыне Джеке. На них знаменитая модель также ответила откровенно и подробно. Первым делом она рассказала, как познакомилась с известным голливудским актером. «Мы встретились на вечеринке в Лондоне в 2009-м году. Это была мгновенная «химия»!», – сказала Роузи и добавила эмодзи с сердечками. На вопрос, почему она так редко показывает фото с возлюбленным, она написала: «Вот вам одна. В основном благодаря нам просто нравится держать личное при себе».

А вот 20-летняя разница в возрасте, как оказалось, пару совершенно не смущает. «Это никогда не было проблемой. Возраст – это ничего, кроме как цифра». Зашла речь и о характере голливудского красавчика. Так, Роузи призналась, что Джейсон очень упрямый. «100% Джейсон более упрямый. Хотя он скажет, что я. Потому что он действительно очень упрямый. Но, справедливости ради, отмечу, что я тоже очень упрямая», – шутит модель.

Это была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном СтетхэмомЭто была любовь с первого взгляда: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как познакомилась с Джейсоном СтетхэмомМалыш на карантине не скучает (фото: instagram.com/rosiehw)

Вопросам о сыне модель также уделила много внимания. По словам красавицы, Джек похож больше на нее, когда она была в таком возрасте. А вот цвет глаз у него Стетхэма. Он, по словам молодой мамы, чувствует себя на карантине отлично. Они наслаждаются отличной возможностью побыть вместе всей семьей. Что касается вещей, интересующих всех мам, Роузи рассказала, что сейчас они пытаются приучить малыша к горшку. Также она добавила, что через несколько месяцев сыну исполнится 3 года, что просто не укладывается у нее в голове.

«Я очень горжусь, что у моего малыша правильный английский акцент, а еще у него уже почти такой же громкий голос, как у Джейсона, эта парочка делает столько шума!», – призналась звезда. И еще один немаловажный факт из жизни знаменитой семьи – по словам Роузи, они с Джейсоном очень хотят еще детей.

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