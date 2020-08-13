Не скрывая чувств: Кайя Гербер и Кара Делевинь закрепили отношения одинаковыми татуировками

Еще в июле в сети появились слухи, что британская модель Кара Делевинь и дочь культовой манекенщицы 90-х Синди Кроуфорд – модель Кайя Гербер – закрутили роман. Так, девушки стали часто появляться вместе на публике. При этом вели себя явно не как подруги: они нежно обнимались, целовались и держались за руки. Но не успели ошарашенные поклонники девушек отойти от такого расклада, как их сбила с толку новая информация. Якобы все та же Кара Делевинь уже встречается с дочерью знаменитой голливудской актрисы Энди Макдауэлл – танцовщицей и актрисой Маргарет Куэлли. На эту мысль журналистов и фанатов также натолкнули весьма романтические совместные фото девушек.

Кайя Гербер, по слухам, нашла счастье в лице Кары Делевинь (фото: instagram.com/kaiagerber)

Но оказывается, Маргарет и Кара – действительно всего лишь давние подруги. А вот сердце Кары, скорее всего, заняла именно Кайя. На эту мысль пользователей интернет-пространства натолкнуло необычное фото в соцсети Кайи. Так, модель запостила кадр, на котором сфотографированы ступни двух моделей, на которых красуются одинаковые татуировки с надписью Solemate (в переводе – родственная душа). Также Гербер поделилась еще несколькими фото и забавным роликом, на которых они позируют с Делевинь. После этого сомнений в романе у фанатов девушек практически не осталось. Тем не менее, сами они информацию не подтверждали, а потому радоваться, что модели обрели счастье в личной жизни, рано.

Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки (фото: instagram.com/kaiagerber)

Напомним, до этого Кара, которая давно известна своей бисексуальностью, встречалась с американской актрисой Эшли Бенсон. А Кайя никогда до этого не была замечена в объятиях девушек. Она некоторое время состояла в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном, с которым разошлась из-за склонности парня к депрессивным состояниям. Нужно отметить, что Синди Кроуфорд не одобряла выбор дочери, стараясь уберечь ее от отношений с актером. Как относится она к новому роману дочери, неизвестно.