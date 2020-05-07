Это гениально! Jerry Heil нашла эффективный способ перестать объедаться на карантине

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Певица позабавила поклонников смешным фото и необычной идеей

Украинская певица Jerry Heil ( настоящее имя – Яна Шемаева, - прим. ред.) недавно откровенно рассказала о своем нелегком пути к стройности и принятию себя. Еще в юном возрасте девушка села на жесткую диету, что в результате едва не привело к анорексии и другим расстройствам, однако ей удалось этого избежать и сейчас артистка старается соблюдать баланс. При этом она не потеряла присущих ей позитивности и чувства юмора даже на карантине.

Так, Яна с юмором призналась в Instagram, что она нашла такой нужный многим способ не есть лишнего на самоизоляции! Его исполнительница наглядно показала на смешном фото - в кадре девушка запечатлена с пластиковой маской-забралом на голове, при этом она держит в руках тарелку и "пытается" съесть ложку еды.

Фото сделано на кухне, на певице один лишь белый домашний халат, а ее волосы собраны в забавные пучки.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Дівчата рвали на собі волосся, але продовжували це робити. Вчені, розуміючи, яке досягнення стоїть на кону, один поперед одного намагалися здійснити цей прорив. Але це зробила я! Я знайшла спосіб не жерти на карантині. Більше того, це офіційно перший випадок, коли маска таки допомогла", - шутливо прокомментировала снимок Jerry Heil.

Поклонники оценили усилия Яны и назвали ее способ просто-таки гениальным.

це ж геніально! Нобелівську премію терміново сюди!!!! і бажано дві!

ну просто натюрморт дєвачка і пєрсікі

Можна мені таку масочку?Розіграєш декілька?

Ооооо,Янааа,ти просто ідеальна

Геніально!!!!!

Чому я колись до такого не додумалася????

Янаааа ти повинна виступити в цій масці

І ще руки в наручники, тоді точно буде ефективно

Яна, де ти була раніше. Ця маска би мені дуже згодилася сьогодні))

Буду користуватися

Дійсно так до роту не візьмеш, диявольський винахід.

О, суперськи ! Кльова таки ідейка )))

Ахахахаха)) действительно, единственный!

Скриншот комментариев (instagram.com/thejerryheil)

Ранее Jerry Heil поделилась фото в белье и рассказала о собственной системе похудения и секретах работы над собой.