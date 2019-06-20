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Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 13:28
Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица наслаждается отдыхом в Греции

Анна Седокова гордится своими пышными формами и не стесняется их демонстрировать, не обращая внимания на негативные комментарии в сети. Сейчас певица отдыхает в солнечной Греции и просто-таки засыпала сеть жаркими отпускными фото в купальнике. 

Артистка показала свой завтрак с видом на море, а также похвасталась красивыми купальниками и упругими ягодицами на откровенных снимках, на которых она позирует боком к камере.

Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Так жарко тут", - отметила Анна под одним из фото.

Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

На другом кадре она запечатлена в бикини в своем номере.

"Что бы такого плохого сегодня сделать ..." - игриво написала Седокова.

Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Как обычно, не обошлось без критикующих отзывов и напоминания о том, что она является матерью троих детей, однако большинство фолловеров оставили певице комплименты относительно ее фигуры и смелости.

  • Вот это формы!
  • На тебя можно смотреть вечно и вдохновляться!
  • Мать, ну какая же ты
  • Продолжать выкладывать такие фото) 
  • Мать 3 детей не должна такие фото выкладывать, ей самой не стыдно, и куда её муж смотрит, что такие фото выкладывает, похожа на п......
  • Какая красотка!
  • Анюта! вы Реально богиня,эталон красоты. вы мама прекрасных деток, низкий поклон. вы мечта
  • Горячая малышка
  • Божееее, что ни день, то фотки огонь!!! Клааасс 
  • Выложить очередное горячие фото чтоб завистники захлебнулись в слюнях
  • Анна, вы прекрасны 
  • Шикарная женщина!!!
  • Ну нельзя быть на свете красивой невероятной богиней такой
  • Это сплошное искушение 
  • Классный загар
  • Мне тоже уже жарко!!!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком Гектором. Певица довольно часто показывает кадры с детьми.

Ранее Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием. Артистка призналась, что мечтает обзавестись дачей.

Анна Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини "Очень хочется!": Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием
Новости Украины Анна Седоковафигура
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