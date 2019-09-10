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Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 13:28
Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая понежилась на песочке на пляже в Одессе

С приходом осени у Кати Осадчей начался весьма напряженный рабочий график - ведущая "Светской жизни" успевает посещать множество мероприятий, при этом восхищая стильными и эффектными нарядами и аксессуарами. Так, на открытии Ukrainian Fashion Week она предстала перед гостями в элегатном образе с широкополой белой шляпкой. Сейчас Катя находится в Одессе, куда отправилась в командировку, однако это не помешало ей найти немного времени, чтобы погулять по городу и даже искупаться в море.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала несколько атмосферных пляжных снимков. На них Катя позировала в черном бикини, восхищая длинными ногами и точеной фигурой. Дополняют образ собранные в пучок волосы и солнцезащитные очки.

Ведущая сделала несколько фото на очень интересной и красивой локации - качели с видом на море. Сначала она позировала на ней стоя, а после сделала кадр со спины, при этом Осадчая сидит и смотрит на волны.

Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикиниВот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Не обошлось и без снимка в волнах Черного моря.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", - прокомментировала публикацию знаменитость.

Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры оставили множество комплиментов, восхищаясь стройной фигурой и красивым купальником Осадчей.

  • Прикольно
  • Шикарная
  • Вы прекрасны! Заходите к нам на страничку
  • Вау, оце фігура!
  • Фигура огонь
  • Красуння
  • Морюшку привет! Обнимите его за нас
  • Какие ноги! Роскошная у вас фигура, Катя

Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе. Телеведущая отлично совмещает рабочую поездку с небольшим отдыхом.

Ранее Катя Осадчая показала стильный выход в свет в компании мужа Юрия Горбунова.

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