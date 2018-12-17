"Это ДНК Кимберли": Хлои Кардашьян вступилась за сестру

Фото: Хлои Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Поклонникам и ненавистникам звездной семьи Кардашьян-Уэст не дает покоя тот факт, что младший ребенок пары появился на свет с помощью суррогатной матери

Недавно на своей страничке в Instagram Ким Кардашьян опубликовала детские фото, на котором запечатлена еще девочкой, "Baby K", - подписала она публикацию, и тот час же в сети разгорелись споры, кто из детей Ким больше похож на девочку на фото.

Поклонники отметили, что в детстве Ким была очень милой, а обе ее дочери и сын очень похожи на звездную маму, но, вот кто больше похож, Норт, Сейнт или Чикаго — мнения разделились.

Фото: Снимок Ким, который вызвал бурю обсуждений в сети (instagram.com/kimkardashian)

"Я вижу Норт", "Чикаго - точь-в-точь", "А я тоже сначала подумала, что это Норт ", "У нее глаза Чикаго, лицо как у Сейнта, а все остальное как у Норт", - написали подписчики.

Скриншот: Комментарии к посту Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Но были и те, кто усомнились, что последний ребенок — Чикаго, которого в начале 2018 года родила для пары Ким Кардашьян и Канье Уэста суррогатная мать — это ее биологический ребенок, поскольку он на самом деле Чикаго не очень похожа на Ким. Хэйтеров сразу же осадила одна из сестер Кардашьян — Хлои.

Скриншот: Ответ Хлои хэйтерам (instagram.com/kimkardashian)

"Если вы действительно не знаете о чьей-то ситуации, возможно, вам не следует комментировать. Чикаго полностью биологический ребенок Кимберли. Слава Господу, она нашла суррогатную маму, и что мы имеем теперь сладкую великолепную Чи-Чи", - написала Хлои под одним из "обличающих обман" комментарием.

"Чикаго - это ДНК Кимберли, - заверила она всех, кто сомневается. - Она и ее муж были создателями эмбриона, они были достаточно благословлены, чтобы суррогатная мать смогла выносить их ребенка, поскольку Кимберли не могла этого сделать", - ответила хэйтерам Хлои.

Подписчики поддержали высказывание Хлои.

У звездной семьи Кардашьян есть свои милые семейные традиции, в преддверии рождественских праздников они устраивают фотосессию. Мы написали о том, как это событие проходило в этом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян стал часто опубликовать видеоотчеты со своих тренировок. Возможно, звезда собралась усовершенствоать свои и так идеальные формы.

Недавно мы сообщали о праздновании трехлетие сына Ким Кардашьян и ее мужа, рэпера Канье Уэста.

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