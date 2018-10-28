"Если бы я была автомобилем": Брежнева рассказала о красоте без фотошопа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Артистка выступает за натуральность

Известная украинская певица и экс участница музыкальной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, активно развивающая карьеру на территории России, рассказала, что пользуется фоторедакторами, но все же выступает за натуральность. Об этом она сообщила в интервью изданию OK.Magazine.

"Знаете, если бы я была автомобилем, то мне бы не нужна была ретушь, только полировка иногда. Но я не автомобиль, и как любой нормальный человек иногда устаю, нуждаюсь в подзарядке. Рабочий график и возраст диктуют свои условия, поэтому некоторые фотографии изредка нуждаются в легкой ретуши, но я все-таки за натуральность", - призналась артистка.

37-летняя певица считает, что истинная красота расцветает с возрастом.

"Тем более моя работа подразумевает, что люди видят меня вживую, а при личном общении ретушь не поможет. Сейчас идет 37-я неделя MBFW, а мне 37-й год. С возрастом только вино становится лучше, и то при правильном хранении", - подытожила певица.

Артистка не скрывает, что иногда пользуется фоторедакторами.

"Если речь о материале в журнал, то это естественно, у печатных изданий такие правила, и ретушь применяется ко всем кадрам. Для повседневных же фото есть много помощников попроще. Даже просто свет и фильтры. Но если вдруг в кадре видно мусорное ведро, уберу его обязательно, красивый контент — как знак уважения к читателю. А в Инстаграм я публикую много фото и видео — без фоторедактора", - сказала исполнительница.

Как мы ранее сообщали, Вера Брежнева посетила модный показ в Нью-Йорке.

Напомним, что перед этим поп-певица Вера Брежнева выложила в соцсети откровенное фото, под которым устроила подписчикам необычный опрос: что лучше, неидеальное фото или идеальный фотошоп?