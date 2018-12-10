"Еще не разгибается": Никитюк удивила признанием о травме на Танцах со звездами

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущей еще предстоит курс восстановления

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее поделилась с поклонниками пикантными кадрами из Арабских Эмиратов, где девушка отдыхает после шоу Танцы со звездами, призналась, что до сих пор ощущает последствия травмы, полученной на проекте. По ее словам, поврежденная рука до сих пор не функционирует нормально, передают "Факты".

Леся получила травму локтя еще в первом выходе на паркет под песню Светланы Лободы "Суперзвезда". Перелома, к счастью не было, однако ей еще предстоит восстановление.

"В конце номера я приземлилась на ровную руку и почувствовала, как в локте что-то щелкнуло. После эфира рука ужасно опухла, терпеть боль было практически невозможно. Меня тут же отвезли в больницу и прописали сильные болеутоляющие. Снимок показал, что перелома и растяжения связок нет, но очень сильный ушиб локтевого сустава. Прошло уже три месяца, но я до сих пор восстанавливаю руку, которая на сто процентов еще не разгибается. У меня и сейчас тянет в локтевом суставе. До шести месяцев я еще буду проходить курс по восстановлению руки. Вот вам и танцы", - рассказала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Богиня ламината" также призналась, что участие в проекте далось ей нелегко и пришлось терпеть сильные боли.

"У меня боли начались практически сразу. Оказалось, что в танцах задействованы такие мышцы, которые обычно не работают. Надо держать поясницу, живот, спину. При этом колени должны быть "мягкими". В общем, пошла такая нагрузка на тело, что мышцы болели постоянно. Меня спасали только ванны со специальными растворами и массажи. Я - человек устойчивый к боли, но случалось, что уже не было сил терпеть", - поделилась телеведущая.

По словам Леси, справляться со стрессом и напряжением ей помогал юмор.

"По жизни меня всегда спасает чувство юмора. Мыслю позитивно. Я ведь не просто надеваю маску и выступаю перед людьми, я такая и есть! Поэтому юмор, конечно, заряжал. И не только меня, но и тех, кто находился вокруг", - отметила знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, 25 ноября отгремел суперфинал Танцев со звездами 2018. Трое звездных участников — Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин — боролись за кубок победителя, представив зрителям сразу по три танца. И все же кубок достался одной паре. Победителями нового сезона Танцев стали украинский юморист Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым заняли второе место.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Вместе с "богиней ламината" позировал и ее партнер по танцевальному проекту Максим Ежов.

Кстати, Леся Никитюк раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами.

Видео: РБК-Украина