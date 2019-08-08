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Все ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 17:27
Все ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальнику
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Знаменита модель демонструє струнку фігуру

Сінді Кроуфорд – легендарна супермодель 90-х, яка буквально створила культ спортивного тіла, що пашіє здоров'ям. Хто з дівчат не мріяв бути схожою на спокусливу красуню, яка до того ж вчила весь світ, як досягти досконалості з допомогою тренувань? З часом до фітнесу Сінді підключила правильне харчування. І ось результат – у свої 53 року вона виглядає просто чудово! У чому змогли переконатися фоловери супермоделі.

Все ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальникуСінді Кроуфорд показала досконале тіло (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кілька годин тому Сінді, яка рідко ділиться настільки відвертими фото, показала себе в бордовому бікіні, яке доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Вона стоїть на тлі озера, позуючи у весь зріст і демонструючи довгі пишні груди, стрункі ноги, тонку талію і рельєфні руки. "Трохи озерного світла", – написала вона під кадром. До речі, на відпочинок знаменитість вирушила вже більше двох тижнів тому.

Все ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальникуВсе ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальникуМодель відпочиває на озері (фото: instagram.com/cindycrawford)

Численні фоловери зірки не змогли залишити такий кадр без уваги і буквально засипали Кроуфорд захватами. Причому першою не втрималася від теплих слів у бік Сінді 17-річна Кайя Гербер. "Яка гарна", – написала юна красуня, яка пішла по стопах своєї знаменитої мами і вже підкорює подіуми. До речі, судячи зі сторінки дівчини, вона також приєдналася до Сінді та батька – Ренді Гербера, що відпочивають на озері. 

Все ще краща! 53-річна Сінді Кроуфорд блиснула спортивною фігурою в купальникуКайя також показала своє фото з озера (фото: instagram.com/kaiagerber)

Кайя опублікувала фото на тій же локації: розкішна природа, вода, дерева... Вона для пляжного відпочинку вибрала купальник з леопардовим принтом, який наголосив на її пишні, незважаючи на всіми обговорювану худобу, форми. Доповнили бікіні великі окуляри Chanel – з цим брендом Гербер співпрацює вже давно. А також шпилька-краб – до речі, ця форма знову повернулася в моду. Виглядає дівчина щасливою і безтурботною, про що говорить і підпис до фото: "Дерева – наші друзі".

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