Еще красивее: звезды за 50, которые с возрастом стали только привлекательнее

Многие знаменитости выглядят моложе своих лет. Но есть звезды, которые буквально остановили время. Причем с возрастом они не только не стали менее красивыми, а напротив – даже более привлекательными. В нашей подборке – топ-5 таких красавиц.

Дженнифер Лопес, 50

Сложно поверить, что Дженнифер 50 (фото: instagram.com/jlo)

Одна из самых популярных певиц в мире вот уже много лет, Дженнифер также не сходит с первых строчек рейтингов самых красивых знаменитостей. И тот факт, что в этом году Лопес исполнится 51, никак не влияет на эту ситуацию. Своими секретами красоты от питания до ухода за кожей дива щедро делится. Но всегда подчеркивает: самое главное правило сияющего внешнего вида – любовь.

Сальма Хайек, 53

Сальма Хайек не стесняется своего возраста (фото: instagram.com/salmahayek)

Стоит 53-летней Сальме Хайек закинуть очередное селфи в сеть, как поклонники засыпают ее вопросами о ее реальном возрасте. Упругая кожа, совершенный овал лица и сияющая улыбка знаменитости – ее верные «козыри» уже много лет. Сама Сальма любит повторять, что годы ддя нее – всего лишь цифра. Но также учит поклонников уважать себя и свой возраст.

Синди Кроуфорд, 54

Синди обожает рассказывать о своем уходе за кожей (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культовая модель 90-х и сегодня на пике популярности. Активная и энергичная, она успевает участвовать в съемках, заниматься семьей и вести свой микроблог в Instagram. Здесь можно найти как фото из юности знаменитой красавицы, так и «реальные» селфи, на которых Синди все так же хороша. Модель признается, что такая внешность – во многом хорошая наследственность. Но и регулярном уходе не забывает.

Элизабет Херли, 54

Элизабет выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Британская актриса – создательница собственной линии купальников, а также главная модель своего детища. И лучшей кандидатуры было не сыскать! 54-летняя знаменитость с каждым сезоном, кажется, становится только стройнее и краше. По словам самой Элизабет, она регулярно ухаживает за телом, но все же главным секретом своей красоты считает гармоничное внутренне состояние.

Моника Беллуччи, 55

Моника все так же прекрасна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Культовую итальянскую актрису Монику Беллуччи часто хвалят в сети за то, что она умеет «стареть красиво». Но в последнее время ее съемки стали столь соблазнительными, что, похоже, стареть она не собирается вовсе. Моника похудела, похорошела и сделала новую прическу. Судя по всему, свой титул самой красивой женщины в мире она намерена сохранить навсегда.