Ешь много манки: Камалия, Алина Гросу и Гайтана поделились секретами своих округлых ягодиц

В последнее время все как будто помешались на округлых ягодицах. Скоро лето, значит самое время подтянуть пятую точку. В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», популярные певицы рассказали, что помогает им делать ягодицы упругими и аппетитными.

Певица Слава Каминская никогда не скрывала: ее красота – заслуга не только матушки-природы, но и скальпеля пластического хирурга. Вот и готовить фигуру мечты к лету певица решила с помощью пластического хирурга. Солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» призналась, что сделала себе липосакцию, а откачанный жир не оставила без дела – его переместили в ягодицы. Впрочем, артистка отмечает – без правильного питания и спорта вау-эффект быстро сойдет на нет.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия же готовит попу к лету с помощью лошадей. Она знает цену не только себе, но и своей пятой точке.

«У меня самая лучшая попа, – заявила Камалия в эфире канала «Украина» и добавила, что секрет ее аппетитных форм – в конном спорте. – Я тренировки никогда не прекращаю, я спортсмен 1-го разряда. Надеюсь, что скоро буду мастером спорта. Поэтому тренировки на лошадях у меня минимум 4 раза в неделю и где-то 3 раза – в зале. Плюс – плавание, танцы».

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Правда, все это певица говорила еще до карантина. Очевидно, сейчас она занимается у себя дома. Но есть еще один секрет роскошных ягодиц, которым с легкостью может воспользоваться каждая девушка. Причем, прямо на кухне.

«В Конго говорят, что нужно есть много манки, тогда у тебя будет большая красивая попа», – говорит Гайтана, которая, впрочем, держит попу в форме с помощью приседаний.

А вот певица Алина Гросу большие ягодицы, которые сейчас в тренде, иметь не хочет. Поэтому, наоборот, ищет способы, как уменьшить объемы.

«У меня другая проблема – я родилась как раз с кругленькой попой. И мне ее бы сдуть. Поэтому я заказываю еду – 1000 калорий в день. Съедаю даже меньше, где-то 800, и мне это помогает очень быстро сбросить вес, около 5 килограммов за 2,5 недели. Это такой экспресс-метод – я ем и худею. А еще есть аюрведа – когда ты 2-3 недели ешь только овощи, шпинат, какую травку», – рассказала Алина Гросу в эфире программы «Зірковий шлях».