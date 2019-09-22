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Эпатажная MARUV в образе "латексной зайки" вызвала фурор в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.09.2019 - 13:09
Эпатажная MARUV в образе "латексной зайки" вызвала фурор в сети
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица позировала в экстравагантном наряде

Дерзкая MARUV (Анна Корсун) умеет удивить поклонников своими смелыми образами. Все ее наряды отличаются особой откровенностью и сразу же становятся обсуждаемыми в сети. Певица обожает на сцене латекс и всячески обыгрывает его в своих эпатажных концертных костюмах – от оригинального кимоно до пикантных боди и велосипедок. Ее фотосеты поражают неприкрытой сексуальностью и чувственностью. На новых кадрах Анна предстала в …. образе соблазнительной "латексной зайки" и добавила в свой лук яркую "перчинку".

Певица облачилась в латексный костюм с перчатками, а на верх она надела красное шелковое короткое платье-комбинацию на тонких бретелях. Отдельного внимания заслуживает головной убор артистки – кокетливая шляпка с огромным бантом, которая напомлнила ее поклонникам заячьи ушки.

Для фотосета MARUV выбрала яркий мейкап – красная помада на губах и легкий smoky eyes. Певица заигрывает с камерой и принимает картинные томные позы.

Эпатажная MARUV в образе &quot;латексной зайки&quot; вызвала фурор в сети

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пикантная фотосессия не на шутку взбудоражила поклонников Анны. Они с энтузиазмом принялись комментировать новый образ певицы.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Милаяяяяя зайка!
  • Услада глаз
  • Просто цыпочка!
  • Сладенькая
  • Мне этот образ больше всего нравится!
  • Ой, прям зайка
  • Шарль Перро, латексная шапочка
  • Справжня сила кіски, мяу
  • Какая же ты красивая
  • Красотуля. Кица моцыца
  • Зайка наша любимая
  • Крутой образ! На сцене смотрится эффектно!

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV растрогала сеть нежным фото с мужем Александром Корсуном в машине.

Напомним, что MARUV очаровала поклонников архивными свадебными фото с мужем.

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