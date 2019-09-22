Эпатажная MARUV в образе "латексной зайки" вызвала фурор в сети

Певица позировала в экстравагантном наряде
Дерзкая MARUV (Анна Корсун) умеет удивить поклонников своими смелыми образами. Все ее наряды отличаются особой откровенностью и сразу же становятся обсуждаемыми в сети. Певица обожает на сцене латекс и всячески обыгрывает его в своих эпатажных концертных костюмах – от оригинального кимоно до пикантных боди и велосипедок. Ее фотосеты поражают неприкрытой сексуальностью и чувственностью. На новых кадрах Анна предстала в …. образе соблазнительной "латексной зайки" и добавила в свой лук яркую "перчинку".
Певица облачилась в латексный костюм с перчатками, а на верх она надела красное шелковое короткое платье-комбинацию на тонких бретелях. Отдельного внимания заслуживает головной убор артистки – кокетливая шляпка с огромным бантом, которая напомлнила ее поклонникам заячьи ушки.
Для фотосета MARUV выбрала яркий мейкап – красная помада на губах и легкий smoky eyes. Певица заигрывает с камерой и принимает картинные томные позы.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пикантная фотосессия не на шутку взбудоражила поклонников Анны. Они с энтузиазмом принялись комментировать новый образ певицы.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Скриншот комментариев
Напомним, что MARUV растрогала сеть нежным фото с мужем Александром Корсуном в машине.
Напомним, что MARUV очаровала поклонников архивными свадебными фото с мужем.