Эпатаж и элегантность: Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами

Певица устроила жаркую фотосессию на берегу
Светлана Лобода старается в перерывах между плотным гастролним графиком отдохнуть и расслабиться, ведь отпуск у звезды пока не намечается. Недавно она выступала в Испании, где решила расслабиться днем на пляже, ведь ночью давала концерт. Даже во время прогулки по морю на яхте артистка решила не забывать о работе – ее жаркие импровизированные танцы в купальнике оказались репетицией перед выступлением! Не забывает Светлана и о пляжных фотосетах, котрые дают возможность продемонстировать ее точеную фигуру и роскошные формы во всей красе.
На новом фотосете в Instagram звезда предстала сразу в нескольких эффектных образах, сменив лишь купальники. Поклонники смогли оценить в деталях стройные формы своей любимицы – пышную грудь, тонкую талию и длинные ноги.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Певица опубликовала черно-белые фото вперемешку с цветными кадрами. На одном из снимков она позировала у моря в сдельном купальнике с принтом анималье и дерзкой косухе. Похоже, погода на побережье была ветреной. Бриз немного "поправил" прическу звезды, сделав образ более естественным и живым.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Подпись к фото Светлана предпочла не оставлять, но опубликовала лишь смайл в виде разбитого сердца. Возможно, это связано с потерей певицей ее подруги, по которой она скорбит.
Скриншот комментариев
Ранее дочь Светланы Лободы, Евангелина побаловала поклонников мамы милым воздушным поцелуем.
Напомним, что Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила бесконечными ногами.