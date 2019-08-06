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Эпатаж и элегантность: Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами


Певица устроила жаркую фотосессию на берегу

Светлана Лобода старается в перерывах между плотным гастролним графиком отдохнуть и расслабиться, ведь отпуск у звезды пока не намечается. Недавно она выступала в Испании, где решила расслабиться днем на пляже, ведь ночью давала концерт. Даже во время прогулки по морю на яхте артистка решила не забывать о работе – ее жаркие импровизированные танцы в купальнике оказались репетицией перед выступлением! Не забывает Светлана и о пляжных фотосетах, котрые дают возможность продемонстировать ее точеную фигуру и роскошные формы во всей красе.

На новом фотосете в Instagram звезда предстала сразу в нескольких эффектных образах, сменив лишь купальники. Поклонники смогли оценить в деталях стройные формы своей любимицы – пышную грудь, тонкую талию и длинные ноги.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица опубликовала черно-белые фото вперемешку с цветными кадрами. На одном из снимков она позировала у моря в сдельном купальнике с принтом анималье и дерзкой косухе. Похоже, погода на побережье была ветреной. Бриз немного "поправил" прическу звезды, сделав образ более естественным и живым.

 

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подпись к фото Светлана предпочла не оставлять, но опубликовала лишь смайл в виде разбитого сердца. Возможно, это связано с потерей певицей ее подруги, по которой она скорбит.

  • Очень красивая, стройная, длинноногая красавица!
  • Секси
  • Классая
  • Как всегда прекрасна
  • Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа
  • Что вы себе позволяете, это дерзость, так роскошно выглядеть
  • Очень круто!
  • Неотразима!
  • Вулкан!
  • Какая Вы красивая
  • Светлана, вы чертовски привлекательны
  • Шикарная!
 

Скриншот комментариев

Ранее дочь Светланы Лободы, Евангелина побаловала поклонников мамы милым воздушным поцелуем.

Напомним, что Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила  бесконечными ногами.

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