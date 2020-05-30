Мы очень эмоциональные: Остапчук и его новая возлюбленная высказались о ссорах в паре

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий и его избранница поделились собственными способами решения проблем в паре

Владимир Остапчук и его новая возлюбленная Кристина Горняк стали едва ли не самыми обсуждаемыми личностями последней недели – пара открыто заявила о своих отношениях и приняла участие в ряде съемок и интервью, рассказав на всю страну о своем романе на фоне скандального развода ведущего. Так, в разговоре с журналистами издания JetSetter.ua Владимир и Кристина рассказали не только о романтике, но и о своем способе преодолевать и предотвращать конфликты в паре.

Владимир отметил, что поводов для раздражения они с возлюбленной дают друг другу крайне мало.

"Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/jetsetterua)

Кристина же уверяет, что поводов для раздражения ведущий ей не дает – если девушке что-то не нравиться, она говорит прямо и ее избранник берет это во внимание.

А вот мириться пара путем обсуждения проблемы, которая привела к непониманию. "Это залог крепких отношений. И не держим в себе ничего - говорим прямо и честно, что не так", - отмечет шоумен.

Кристина же добавила, что они с Владимиром – люди эмоциональные, но быстро остывают и готовы мириться.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/jetsetterua)

"Кто-то всегда первый делает шаг. Мы очень эмоциональные персонажи, живые такие, знаете ... Но прежде всего имеем уважение друг к другу, поэтому быстро идем на перемирие", - призналась возлюбленная Владимира.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук ответил на обвинения бывшей жены Елены Войченко в том, что он втягивает в семейные разборки детей и заявляет, что вскоре у дочки Эмилии и сына Эвана появится новая мама.

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Автор: Lite