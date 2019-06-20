Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото

Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым фото. Только на этот раз кадр черно-белый, а украинская теннисистка на нем выглядит измотанной. Возможно, все дело в недавнем поражении Свитолиной. Отметим, что спортсменка выступила 17 июня на турнире WTA серии Premier в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд турнира составил больше 1,6 млн долл. Однако поединок с Маргаритой Гаспарян завершился не в пользу Свитолиной.

Так, на фото Свитолина в спортивной одежде сидит на стуле. Снимок, скорее всего, был сделан в раздевалке. При этом свое фото украинская теннисистка сопроводила достаточно философской подписью:

"Взлеты и падения. Победы и поражения. Печаль и счастье. Это лучший образ жизни", - пишет Элина Свитолина.

Скриншот поста: instagram.com/elisvitolina

Поклонники спортсменки также поспешили прокомментировать ее новый снимок. Интересно, что некоторые комментарии относились к ее личной жизни.

Здесь следует отметить, что недавно появилась информация, мол, Элина Свитолина разошлась со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Долгое время пара скрывала свой роман. Пока Свитолина официально не объявила об их отношениях в январе этого года. Однако через несколько месяцев идиллии в зарубежных СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис больше не встречаютя.

"С кем поведешься от того и наберешься, надо было с Федерером мутить))"

"Монфис любит тебя. Пожалуйста, вернись к нему"

"Наша величайшая слава не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы расти каждый раз, когда мы падаем"

"Жизнь есть жизнь, чтобы это ни было, сохраняй спокойствие, и ты победишь"

"Эля, держись и борись! Вся Украина с тобой!"

"Не отступать и не сдаваться, Элина! Все получится. А критики заткнуться, как они заткнулись после прошлогоднего Итогового турнира)))"

"Все будет прекрасно!!! Черные полосы заканчиваются!

"Эти ножки…"

"Элина, удачи тебе, красавица в жизни и спорте"

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, ранее Элина Свитолина восхитила стильным total black образом. На фото Элина демонстрирует удобный повседневный образ в стиле кэжуал. На спортсменке – черная футболка с забавным принтом-надписью "Dior".

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".