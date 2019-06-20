Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото

Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом
Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым фото. Только на этот раз кадр черно-белый, а украинская теннисистка на нем выглядит измотанной. Возможно, все дело в недавнем поражении Свитолиной. Отметим, что спортсменка выступила 17 июня на турнире WTA серии Premier в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд турнира составил больше 1,6 млн долл. Однако поединок с Маргаритой Гаспарян завершился не в пользу Свитолиной.
Так, на фото Свитолина в спортивной одежде сидит на стуле. Снимок, скорее всего, был сделан в раздевалке. При этом свое фото украинская теннисистка сопроводила достаточно философской подписью:
"Взлеты и падения. Победы и поражения. Печаль и счастье. Это лучший образ жизни", - пишет Элина Свитолина.
Скриншот поста: instagram.com/elisvitolina
Поклонники спортсменки также поспешили прокомментировать ее новый снимок. Интересно, что некоторые комментарии относились к ее личной жизни.
Здесь следует отметить, что недавно появилась информация, мол, Элина Свитолина разошлась со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Долгое время пара скрывала свой роман. Пока Свитолина официально не объявила об их отношениях в январе этого года. Однако через несколько месяцев идиллии в зарубежных СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис больше не встречаютя.
Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Напомним, ранее Элина Свитолина восхитила стильным total black образом. На фото Элина демонстрирует удобный повседневный образ в стиле кэжуал. На спортсменке – черная футболка с забавным принтом-надписью "Dior".
Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".