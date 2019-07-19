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Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный "орешек"

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 12:56
Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный "орешек"
Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Киеве (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Свитолина и Монфис отдыхают вместе и вполне счастливы

Элина Свитолина вновь вызвала волну споров и слухов в сети. Выяснилось, что на данный момент 24-летняя украиснкая теннисистка отдыхает в Одессе со своим парнем -  32-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Напомним, что буквально месяц назад в сети распространились слухи о "разрыве" Элины и Гаэля. Слухи возникли после того, как их общий аккаунт в Instagram, на котором они вместе публиковали видео, 8 июня был удален. 14 июня журналисты получили подтверждение предположениям от "надежного источника". 

И вот, на своих instagram-страничках известная пара вновь публикует общие фото вместе Более того, выяснилось, что Монфис прилетел со своей возлюбленной в Украину, а именно, в Одессу, где родилась Свитолина. Украинская спортсменка прилетела в родной город набираться сил после недавнего поражения на Уимблдоне (24 июня – 14 июл). Напомним, что Элина уступила седьмой ракетке мира Симоне Халеп (румынская теннисистка) со счетом 1:6 и 3:6. Однако Элина с оптимизмом прокомментировала свое поражение. Тогда Свитолина опубликовала фото на борту частного самолета с бокалом вина в руках.

Теперь же спортсменка восстанавливается под теплым одесским солнцем. На своей instagram-страничке Элина опубликовала целую серию фото на яхте. Теннисистка устроила полноценную фотосессию. При этом позирует Элина в закрытом черном купальнике. Пляжный образ довершает узорная белоснежная накидка.

Отдельного внимания заслуживает спортивная и подтянутая фигура Свитолиной.

Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный &quot;орешек&quot;

Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный &quot;орешек&quot;

Элина Свитолина демонстрирует идеальные формы (фото: instagram.com/elisvitolina)

А вот в разделе сториз у Элины появилось пикантное фото с возлюбленным. Свитолина и Монфис позируют вместе на яхте. При этом украинская спортсменка лежит спиной к камере, демонстрируя аппетитные формы. Монфис увлеченно о чем-то ей рассказывает, протянув руку вперед.

Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный &quot;орешек&quot;

Элина Свитолина и Гаэль Монфис на отдыхе в Одессе (фото: instagram.com/elisvitolina)

А вот на новой instagram-страничке влюбленной парочки появилось фото, сделанное еще в Киеве. Пара позирует вместе, на фоне видим центральную площадь Киеве.

"Привет из Киева", - гласит короткая подпись.

Элина Свитолина на яхте с Монфисом засветила аппетитный &quot;орешек&quot;

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Киеве (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом. 

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".

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Новости Украины Элина Свитолинаспортсменка
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