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Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 19:28
Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом

Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым фото. Только на этот раз кадр черно-белый, а украинская теннисистка на нем выглядит измотанной. Возможно, все дело в недавнем поражении Свитолиной. Отметим, что спортсменка выступила 17 июня на турнире WTA серии Premier в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд турнира составил больше 1,6 млн долл. Однако поединок с Маргаритой Гаспарян завершился не в пользу Свитолиной.

Так, на фото Свитолина в спортивной одежде сидит на стуле. Снимок, скорее всего, был сделан в раздевалке. При этом свое фото украинская теннисистка сопроводила достаточно философской подписью:

"Взлеты и падения. Победы и поражения. Печаль и счастье. Это лучший образ жизни", - пишет Элина Свитолина.

Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на &quot;философском&quot; фото

Скриншот поста: instagram.com/elisvitolina

Поклонники спортсменки также поспешили прокомментировать ее новый снимок. Интересно, что некоторые комментарии относились к ее личной жизни.

Здесь следует отметить, что недавно появилась информация, мол, Элина Свитолина разошлась со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Долгое время пара скрывала свой роман. Пока Свитолина официально не объявила об их отношениях в январе этого года. Однако через несколько месяцев идиллии в зарубежных СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис больше не встречаютя.

  • "С кем поведешься от того и наберешься, надо было с Федерером мутить))"
  • "Монфис любит тебя. Пожалуйста, вернись к нему"
  • "Наша величайшая слава не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы расти каждый раз, когда мы падаем"
  • "Жизнь есть жизнь, чтобы это ни было, сохраняй спокойствие, и ты победишь"
  • "Эля, держись и борись! Вся Украина с тобой!"
  • "Не отступать и не сдаваться, Элина! Все получится. А критики заткнуться, как они заткнулись после прошлогоднего Итогового турнира)))"
  • "Все будет прекрасно!!! Черные полосы заканчиваются!
  • "Эти ножки…"
  • "Элина, удачи тебе, красавица в жизни и спорте"

Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на &quot;философском&quot; фото

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на &quot;философском&quot; фото

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina) 

Напомним, ранее Элина Свитолина восхитила стильным total black образом. На фото Элина демонстрирует удобный повседневный образ в стиле кэжуал. На спортсменке – черная футболка с забавным принтом-надписью "Dior". 

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".

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Новости Украины ТеннисЭлина Свитолинамодель
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