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Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.09.2019 - 16:12
Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами (видео)
Фото: Елена Кравец и Максим Леонов (instagram.com/maksleonov_official)

Актриса так спешила на тренировку, что забыла обувь

Уже совсем скоро, 15 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1 состоится четвертый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019. К слову, этот вечер будет посвящен теме любви, а главным событием станет свадьба Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Звездной ведущей на балконе, а заодно и тамадой будет Леся Никитюк. Ну а участники проекта усиленно готовятся к эфиру и разучивают новые танцы.

В их числе и звезда "Квартал 95" Елена Кравец, которая поделилась в сториз видео с репетиции к 4-му выпуску на своей странице в Instagram. В ролике партнер актрисы Максим Леонов интересуется, в чем она собирается танцевать, ведь на ней одни лишь красные носки. На что та со смехом рассказывает, что так спешила на тренировку, что забыла туфли.

Немного поразмыслив, Елена быстро нашла решение проблемы - она заказала новые туфли прямо в репетиционный зал с помощью сервиса доставки. В конце Кравец довольно продемонстрировала новую обувку, а Леонов попросил ее больше так не делать и в следующий раз внимательно проверять сумку с танцевальной формой.

Видео: Елена Кравец и Максим Леонов на репетиции Танцев со звездами (twitter.com/glam_wish)

Отметим,что в третьем выпуске по результатам голосования членов жюри (Екатерина Кухар, Влад Яама и Франциско Гомес) пара Елена Кравец - Максим Леонов заняла 10-е место (из 13-ти). Что, конечно же, очень расстроило актрису.

Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами (видео)

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Напомним, что Елена Кравец обратилась к поклонникам в сети. Актриса поблагодарила их за поддержку и пообещала почаще общаться с ними и показывать моменты своей жизни в соцсетях.

К слову, Елена Кравец с 16-летней дочкой Машей снялись в клипе Pianoboy и Alina Pash на песню "Перша леді". При этом в ролике актриса, известная своим комедийным амплуа, впервые раплакалась на камеру.

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