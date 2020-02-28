Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью в младенчестве

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса и ее дочь не праздновали день рождения вместе, но на расстоянии держали связь

Елена Кравец — актриса Женского квартала и Квартала-95, которая совсем недавно отпраздновала 17-летие своей дочери Марии, трогательно поздравив ее в соцсетях, получила от фанатов неожиданный подарок.

Один из ее фанклубов, подготовился к важной дате в семье Кравец основательно и смонтировал трогательное видео, в котором показал редкие семейные кадры и съемки рабочих моментов Елены, на которых она вместе с дочерью Машей. В видео заснята Маша, как совсем маленькой, едва умеющей ходить, так и задорной девочкой, которая стремиться прильнуть к маминому плечу.

"Самое главное в этом видео это любовь, материнская любовь",- написали создатели ролика под ним в Instagram, отметив, что Маша очень похожа на свою мать, как внешне, так внутренне.

Кроме того, видеоряд сопровождался теплыми словами Елены в адрес дочери, в которых сконцентрирована вся материнская любовь и нежность. Трогательные строки так умилили подписчиков канала, что некоторые даже не смогли сдержать слез.

Красиво. Я заплакала

Wow!

Чому це так зворушливо

без лишних слов... любовь

Это прекрасно

Все у тебя получилось

Кроме того, Елена Кравец рассказала о съемочном процессе в клипе Pianoбой на песню «Перша Леді» и призналась, почему она обрадовалась, когда узнала, что ей придеться плакать в кадре