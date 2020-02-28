ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью в младенчестве

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 11:26
Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью в младенчестве
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса и ее дочь не праздновали день рождения вместе, но на расстоянии держали связь

Елена Кравец — актриса Женского квартала и Квартала-95, которая совсем недавно отпраздновала 17-летие своей дочери Марии, трогательно поздравив ее в соцсетях, получила от фанатов неожиданный подарок.

Один из ее фанклубов, подготовился к важной дате в семье Кравец основательно и смонтировал трогательное видео, в котором показал редкие семейные кадры и съемки рабочих моментов Елены, на которых она вместе с дочерью Машей. В видео заснята Маша, как совсем маленькой, едва умеющей ходить, так и задорной девочкой, которая стремиться прильнуть к маминому плечу.

"Самое главное в этом видео это любовь, материнская любовь",- написали создатели ролика под ним в Instagram, отметив, что Маша очень похожа на свою мать, как внешне, так внутренне.

Кроме того, видеоряд сопровождался теплыми словами Елены в адрес дочери, в которых сконцентрирована вся материнская любовь и нежность. Трогательные строки так умилили подписчиков канала, что некоторые даже не смогли сдержать слез.

  • Красиво. Я заплакала
  • Wow!
  • Чому це так зворушливо
  • без лишних слов... любовь
  • Это прекрасно
  • Все у тебя получилось

Кроме того, Елена Кравец рассказала о съемочном процессе в клипе Pianoбой на песню «Перша Леді» и призналась, почему она обрадовалась, когда узнала, что ей придеться плакать в кадре

Елена Кравец призналась, когда последний раз ездила на общественном транспорте и курила "На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках
Новости Украины Елена Кравец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь