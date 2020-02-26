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Первая леди: Елена Кравец обрадовалась, когда ее заставили заплакать на камеру

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.02.2020 - 12:42
Первая леди: Елена Кравец обрадовалась, когда ее заставили заплакать на камеру
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена объяснила, почему обрадовалась предложению поплакать на камеру

Накануне большого концерта Pianoбой в столичном Дворце спорта (8 марта) актриса «Квартала 95» рассказала о дружбе с музыкантом. Сама же Елена Кравец вовсю готовится к выступлению в «Вечернем Квартале» во Дворце «Украина» 17 и 18 марта.

- Елена, расскажите, как произошло ваше знакомство с Димой Шуровым?

- Изначально было все-таки знакомство с его творчеством. Это был альбом «Простые вещи», который мы заслушали буквально до дыр по дороге в Кривой Рог. У нас в семье даже образовался своеобразный мини-фан-клуб Pianoбой, настолько мы влюбились в творчество Димы. Кстати, моя любимая песня из его репертуара – это «Полуничне небо».

Первая леди: Елена Кравец обрадовалась, когда ее заставили заплакать на камеру

Елена Кравец и Дмитрий Шуров

Уже потом мы с Димой познакомились в реальной жизни. Он принимал участие в нашем «Вечернем Квартале», позже написал заглавную песню к «Слуге народа», «Женскому Кварталу». Вообще, признаюсь, очень приятно осознавать тот факт, что к продукту, который ты делаешь, причастен еще и такой талантливый музыкант как Дима Шуров.

- Сколько раз вы бывали на его концертах?

- Ой, мы бывали на очень многих его выступлениях. Больше всего запомнился концерт в Stereo Plaza, когда у Димы за спиной были большие крылья. А вообще мы с семьей стараемся не пропускать его выступления. Во-первых, живое исполнение даже уже знакомых песен всегда наполнено каким-то эксклюзивом. В этот момент ты ощущаешь себя частичкой мира самого музыканта. Во-вторых, на своих концертах Дима как будто добавляет электричества в воздух своей энергетикой и харизмой. У него же всегда все очень по-честному со зрителем. Он не противоречит ничему, что пишет, что играет, и что поет. Наверное, именно поэтому, после концерта выходишь на улицу в каком-то неземном состоянии.

- Вы также снялись в клипе Pianoбой на песню «Перша Леді». Вы сразу откликнулись на его предложение?

- Да. Как только Дима мне написал и рассказал, о чем будет песня, и в чем ее основной смысл. Ну, а когда я узнала, что снимать будет Тоня Ноябрёва, и мне придется в кадре еще и плакать, тут я вообще невероятно обрадовалась (улыбается). Потому что такие предложения приходят редко. А мы же, женщины, любим дать волю эмоциям. И мне действительно было интересно попробовать себя в новой роли. Где нужно было не посмеяться, не рассмешить, а, наоборот, поплакать.

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді

- В итоге, сколько дублей ушло на съемки этих сцен?

- Не поверите, но мы сняли все с первого дубля! Поначалу, по правде, я тоже думала, что будет сложно. Но талант Тони в том, что она умеет обволакивать актера всем своим вниманием и присутствием в моменте. Она просто спросила меня, что мне самой нужно, чтобы на камеру дать это состояние. Ну я и рассказала, какую песню включить, под которую могу легко расплакаться.

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