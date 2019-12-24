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В экстра-мини и сетчатых колготах: яркая Надя Дорофеева взбудоражила праздничным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 11:33
В экстра-мини и сетчатых колготах: яркая Надя Дорофеева взбудоражила праздничным образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала эффектное фото с парнером по дуэту

Надя Дорофеева привыкла блистать на сцене в экстравагантных и откровенных нарядах. Каждый номер группы "Время и Стекло" - это отдельная история, щедро приправленная зажигательными танцами и запоминающимися концертными костюмами. Так, Надя и ее коллега по дуэту Алексей "Позитив" Завгородний появились на масштабном шоу "Рождественская история с Тиной Кароль" в столичном Дворце спорта в эффектных праздничных нарядах современных Деда Мороза и соблазнительной Снегурочки. Соответствующим кадром Надя поделилась в InstaStories.

Певица облачилась в красное платье-мини с открытыми плечами и линией декольте, широким поясом и огромным бантом сзади. Она дополнила оригинальный наряд сетчатыми колготами телесного цвета и блестящими босоножками на широком устойчивом каблуке. Макияж – с акцентом на алые соблазнительные губы. Прическа – забавные "ушки"-хвостики на естественных локонах.

В экстра-мини и сетчатых колготах: яркая Надя Дорофеева взбудоражила праздничным образом

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

В экстра-мини и сетчатых колготах: яркая Надя Дорофеева взбудоражила праздничным образом

В экстра-мини и сетчатых колготах: яркая Надя Дорофеева взбудоражила праздничным образом

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (instagram.com/vremya_and_steclo)

Дуэт спел со сцены свой хит-"миллионник" "Дим", правда, немного переделал его на новогодний лад. Фрагмент выступления группы опубликовали поклонники артистов в одном из фан-сообществ.

Видео: instagram.com/nadya.do.do

Ранее муж Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес поделился интимными подробностями личной жизни с певицей. Он признался, что все время соблазняет жену, и они даже не прочь сыграть в ролевые игры. Вова чутко и внимательно относится к любимой и ее желаниям – если певица уставшая, то он не трогает ее и дает отдохнуть и восстановиться.

Напомним, что Надя Дорофеева в прозрачном мини платье и оригинальных туфлях взбудоражила пикантным фото с портретом коллеги по дуэту Позитива.

"Чика из 90-х": Надя Дорофеева поразила необычным образом "Это огонь!" Дорофеева удивила необычным платьем
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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