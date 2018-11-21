Экс-жених Пэрис Хилтон требует вернуть обручальное кольцо

Фото: Пэрис Хилтон и Крис Зилка (twitter.com/bustle)

Крис Зилка на помолвку подарил кольцо стоимостью два миллиона долларов

Бывший жених Пэрис Хилтон, с которым светская львица разорвала помолвку в начале ноября, требует вернуть подаренное обручальное кольцо, которое стоит $2 миллиона. Об этом пишет издание TMZ.

32-летний актер и модель Крис Зилка, у которого украинские корни, потребовал бывшую возлюбленную вернуть обручальное кольцо, которое он ей подарил во время того, как сделал предложение на горнолыжном курорте в Аспене.

Ювелирное изделие обошлось Крису Зилке в очень большую сумму денег. Оно инкрустировано 20-каратным бриллиантам и его стоимость составила $2 миллиона.

Сообщается, что закон на стороне экс-жениха Хилтон, так как по закону штата Калифорния, если пара разрывает помолвку, то невеста должна вернуть кольцо жениху.

Также известно, кольцо изготовил ювелир, хороший знакомый Пэрис Хилтон, который специально для Криса Зилки сделал существенную скидку.

Также западные СМИ не исключают, что Пэрис Хилтон учувствовала в оплате обручального кольца, так как начинающий актер не мог бы себе позволить такое дорогое ювелирное изделие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом.

По словам информаторов, Хилтон и Зилка в ближайшее время сконцентрируются на работе. Пэрис займется своим брендом, а Крис вернется к съемкам, то есть оба не спешат искать замену друг другу и хотят отвлечься от личной жизни.

А также мы рассказывали о том, что Пэрис Хилтон показала фото из Украины, которую она посетила вместе со своим бывшим женихом Крисом Зилкой.

Видео: РБК-Украина