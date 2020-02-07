Экс-жена Остапчук призналась, на что потратила 30000 долларов, которые он ей оставил

Известный шоумен Владимир Остапчук отрицает супружеские измены и отметил, что финансово помогает супруге, о чем свидетельствует подписанный между ними договор. Согласно документу, он оставил супруге и детям две совместно купленные квартиры в Киеве, один автомобиль и сумму в 30 000 долларов. Журналисты «Зіркового шляху», который выходит по будням на канале «Украина», связались с супругой шоумена, Еленой Войченко, за комментарием.

По словам Елены Войченко, деньги, которые ей оставил Владимир Остапчук, пошли на уплату долгов за авто.

«Договор действительно имел место, но эта подача информации довольно странная. Я не понимаю, как можно так говорить и подавать информацию. Потому что, говоря об оставленных двух квартирах, Владимир почему-то забыл упомянуть о том, что почти половину средств для приобретения этих квартир были получены от моих родителей. Говоря о 30 000 долларов, он забыл упомянуть о том, что именно этими деньгами я отдала долг за тот автомобиль, который я брала на себя», - делится Елена Войченко с журналистами на канале «Украина».

Елена Войченко с детьми (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Ранее в рубрике «Кава з перцем» женщина призналась, что Владимир ездит на авто элитной марки, купленной в долг на деньги ее родных.

«Ему остается автомобиль ягуар, на который он занимал деньги у моих родственников», - говорит «Зірковому шляху» Елена Войченко.

Также по словам телеведущего, на содержание их с Еленой совместных детей за 5 месяцев, что супруги не живут вместе, Остапчук, якобы, дал 225000 гривен. По словам же самой Елены, в эту сумму входит и двухмесячная плата за школу Эмилии.

«Остальную часть денег, которую он тоже, очевидно, туда посчитал, это была плата за абонемент для дочери и меня, потому что она сама не может ходить в бассейн. Годовой абонемент в бассейн. Еще часть денег, сейчас единственные деньги, которые он дает на содержание детей, он делает это через Укрпочту, поэтому денег у меня на руках сейчас нет», - рассказала супруга Владимира Остапчука.

Напомним, ранее журналисты раскрыли имя любовницы Остапчука, к которой он ушел от жены.