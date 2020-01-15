Экс-жена Джонни Деппа была замечена за жарким поцелуем с онкобольной женщиной

Эмбер Херд (фото: instagram.com/amberheard)

На снимках женщины счастливы и влюблены

33-летняя актриса Эмбер Херд уже давно не скрывает свою бисексуальность. Скандальная красотка и экс-супруга “пирата” Джонни Деппа то и дело попадает в объективы папарацци то с мужчинами, то с женщинами. Актриса выбирает свободную любовь! А вот новость о ее новом романе быстро облетела мировые таблоиды из-за одной неожиданной подробности.

Так, на днях Эмбер была замечена на улицах Лос-Анджелеса с неизвестной женщиной. При этом девушки не скрывали чувств друг к другу, романтично прогуливались за руки и целовались. Жаркие поцелуи влюбленных молниеносно стали “достоянием общественности”.

Кстати, на опубликованных в сети кадрах Эмбер Херд стоит с гипсом на левой ноге. Но пока неизвестно, что же случилось с актрисой.

Эмбер Херд и Бьянка Бути (скриншоты: instagram.com/celebs_in_touch)

Как выяснилось, та самая “незнакомка” - 38-летняя американский кинооператор Бьянка Бути. Журналистам не составило труда узнать больше о новой возлюбленной 33-летней актрисы.

Эмбер Херд и Бьянка Бути (скриншоты: instagram.com/celebs_in_touch)

Оказывается, в 2015 году Бьянка Бути перенесла серьезную операцию по удалению рака молочной железы. Но в прошлом году у нее случился рецидив - болезнь вернулась. Бьянка и ее друзья собирают деньги на новую операцию и дорогостоящее лечение. Тем временем сама кинооператор снимает видео и рассказывает в соцсетях о своей борьбе с онкозаболеванием.

Кинооператор Бьянка Бути (фото: instagram.com/buttibeatsit)

Отметим, что Эмбер Херд - любимая звезда американских таблоидов, за личной жизнью которой пристально следят. Особенно с момента развода красотки с Джонни Деппом, что случилось в 2017 года. Роман запомнился скандалом. Ведь еще до сих пор между экс-супругами длится судебная тяжба. Напомним, что инициатором судебного иска является именно Депп, который обвиняет свою экс-супругу в испорченной репутации! По словам звезды “Пиратов Карибского моря”, на протяжении всего их брака Херд постоянно изменяла ему и с мужчинами, и с женщинами.

Эмбер также не осталась в стороне и подала на Деппа встречный иск. Актриса обвиняет бывшего мужа в физическом насилии. По ее словам, Джонни избивал возлюбленную под воздействием наркотиков и алкоголя. И кстати, Эмбер удалось отсудить у Деппа 7 млн долларов за причиненный вред.

После развода Эмбер успела сменить несколько возлюбленных. Среди которых был также миллиардер, основатель компании Tesla Илон Маск. Вскоре пара развелась. Однако в своих интервью Маск не скрывал - он долгое время очень скучал по Эмбер. И даже был на грани депрессии.

Напомним, что на данный момент Илону скучать не приходится. В 2018 году во время нью-йоркского Met Gala Маск впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной - 31-летней певицей Клэр Буше, которая выступает под псевдонимом Граймс (Grimes). В начале этого года Клэр сообщила о беременности.