Экс-ведущая "Орла и Решки" показала, кто вдохновил ее на смену имиджа

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Настя Ивлеева недавно выкрасила волосы в розовый цвет

Популярная блогер и бывшая ведущая украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева недавно поразила поклонников кардинальной сменой имиджа - девушка покрасила волосы в нежно-розовый цвет. Мнения фанов разделились - кому-то новый образ звезды пришелся по вкусу, другим же она больше нравилась блондинкой. Сама Настя решила показать в Instagram-stories, кто же вдохновил ее на такие изменения.

Ивлеева опубликовала несколько фотографий, на которых изображены мировые знаменитости с розовыми волосами - актрисы Дрю Берримор и Анджелина Джоли, а также модель Кейт Мосс.

"Вдохновение", - подписала красотка снимки.

Фото: (instagram.com/_agentgirl_)

Она также показала свое фото с новой прической более крупным планом.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Отметим, что Настя стала все чаще экспериментировать с внешним видом после того, как начала встречаться с эпатажным рэпером Элджеем. К примеру, она перекрасилась из шатенки в пепельную блондинку.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Напомним, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, соавтор идеи и создатель популярного телевизионного проекта "Орел и Решка" рассказала, во сколько обошлось создание одного из самых рейтинговых шоу про путешествия.

Мы также сообщали, что украинский шоумен и телеведущий "Орла и Решки" Коля Серга показал подписчикам смертельный номер и просил не повторять его самостоятельно.

А также писали, что ведущие Орла и Решки объявили о финале шоу. Сезон "Перезагрузка", который запустили в 2017 году, вели трое ведущих -Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.

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