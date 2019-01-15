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Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 15:20
Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера
Фото: Анна Фарис (instagram.com/annafaris)

На радостную новость о помолвке неожиданно отреагировала бывшая жена актера

Недавно стало известно, что дочка актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда  Шварценеггера Кэтрин обручилась с голливудским актером Крисом Праттом. Об этом пара сообщила на своих страничках в соцсетях, они опубликовали одинаковое фото с милым признанием в любви и объявлением о помолвке.

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Фото: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер (instagram.com/prattprattpratt)

"Милая Кэтрин, я счастлив, что ты сказала "да"! Я в восторге от того, что женюсь на тебе. И горжусь, что мы будем жить в сильной вере вместе",  оставил трогательную подпись под фото Крис. 

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Фото: Кэтрин Шварценеггер (instagram.com/katherineschwarzenegger)

Пара встречалась 7 месяцев, свои отношения они не скрывали от прессы, поэтому по-честному выложили в сеть новость об изменении их статуса. Поклонники оставили под постом более 60 тысяч комментариев с поздравлениями влюбленных, однако неожиданно интересным оказался всего один из них. Поспешила поздравить молодых и бывшая жена Анна Фэрис, с которой Крис был вместе восемь лет, но расстался два года назад.

 

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Скриншот: Комментарий Анны Фарис к посту Криса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Я очень счастлива за вас обоих! Поздравляю!" — по-дружески прокомментировала она пост. 
Стоит отметить, что подписчики Криса оценили благородный поступок Анны и поддержали ее в комментариях.

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

Экс-супруга высказалась по поводу помолвки Криса Пратта с дочкой Шварценеггера

 

Скриншот: Комментарии к посту Криса Пратта (instagram.com/prattprattpratt)

"Ангел";

"Я всегда знал, что ты скромный и любящий человек";

"Анна Фарис, бог мой, ты такая сильная. Королева";
"Очень зрело и мило! Ты замечательный человек", - написали подписчики под "помолвочным" постом Криса и Кэтрин.

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