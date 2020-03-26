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Экс-супруга Остапчука рассказала, как проводит вечера на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 13:11
Экс-супруга Остапчука рассказала, как проводит вечера на карантине
Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Елена Войченко рассказала про особенные ритуалы

Экс-супруга ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко воспитывает двух детей и посвящает им все свое свободное время. О том, как проводит вечера на карантине, она рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Елена Войченко уделяет много внимания общению со своими детьми.

«Конечно, есть ритуалы на ночь с дочкой, – сказала Елена Войченко. – Это чтение книги, молитва. И у нас есть определенные слова, которые мы говорим друг другу каждый вечер: «спокойной ночи», как любим друг друга. А с младшим все гораздо проще. У нас водные процедуры, потом короткий стишок. Обязательно надо проехаться на автомобиле по постели, по перилам и по кроватке. А после надо взять и поносить его на руках».

Несмотря на постоянные хлопоты, Елена не забывает о себе. Экс-супруга известного телеведущего постоянно ухаживает за собой и знает, что нужно ее коже.

«Я очень люблю маски, – призналась Елена. – У меня есть несколько ночных масок. И я часто позволяю себе спать, нанося их, а потом просыпаться, забыв снять».

Напомним, ранее экс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак.

Оказалось, что проблемы в семье шоумена начались после неожиданно свалившейся популярности на Евровидении в 2017 году, после которого он проснулся знаменитым.

«Евровидение разделило наши отношения на до и после, – сказала Елена Войченко на канале «Украина». – Были моменты, когда и этот конкурс, и популярность, и успешность, связанная с ним, повлияли на Владимира. И как результат – на наши отношения. Это событие действительно изменило их».

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