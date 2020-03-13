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Екс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 16:37
Екс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак
Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Елена поделилась новыми откровениями о бывшем возлюбленном

Жизнь некоторых звезд после прихода бешеной популярности практически не меняется. Однако в прошлом году одна из любимых пар шоу-бизнеса в Украине не выдержала испытание славой. Близкие и коллеги Владимира Остапчука уверены, что всему виной стала звездная болезнь. Об этом рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» бывшая супруга шоумена Елена Войченко.

В последнее время не утихают страсти по поводу личной жизни и выступлений Владимира Остапчука.

Оказалось, что проблемы в семье шоумена начались после неожиданно свалившейся популярности на Евровидении в 2017 году, после которого он проснулся знаменитым.

«Евровидение разделило наши отношения на до и после, – сказала Елена Войченко на канале «Украина». – Были моменты, когда и этот конкурс, и популярность, и успешность, связанная с ним, повлияли на Владимира. И как результат – на наши отношения. Это событие действительно изменило их».

Экс-супруга популярного телеведущего призналась, что Владимир даже ушел из семьи к другой женщине. Но потом прошло две недели, и он вернулся. Елена простила мужа и дала ему второй шанс, но в прошлом году пара все-таки рассталась.

Екс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак

Елена Войченко и Владимир Остапчук с дочкой

Тот факт, что у Владимира звездная болезнь, подтвердила и его партнерша по танцевальному шоу Илона Гвоздева. Она возмутилась его поведением и даже назвала его «дерьмом года»!

«Я знаю Илону. Она безудержная и искренняя, – сказала о хореографе Елена Войченко. – Вот что она думает, то и пишет. Я не знаю, какие у них были ситуации с Владимиром, думаю, что она что-то знала о каких-то его поступках».

Развод добавил «популярности» известному телеведущему, однако коллеги стали замечать, что действия шоумена порой переходят все границы.

На недавнем концерте группы KAZKA Владимир Остапчук во время проведения мероприятия посоветовал группе Go_A, которая едет на Евровидение от Украины, отдать победу Little Big – представителю страны-агрессора. Затем позволил себе шутки по поводу своего развода и даже успел некорректно выразиться как о людях с инвалидностью, так и о представителях нетрадиционной ориентации.

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Новости Украины Владимир ОстапчуксемьяЕвровидение
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